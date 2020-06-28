На Аляске нашли останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

Источник материала: ОНТ

В ходе раскопок на леднике Колони возле Анкориджа (Аляска, США) американские военные нашли фрагменты останков погибших при крушении самолета в 1952 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Военный самолет C-124 Globemaster в 1952 году летел из Вашингтона на Аляску. На борту воздушного судна находились 11 членов экипажа и 41 пассажир. Поиски погибших были инициированы лишь в 2012 году после обнаружения обломков самолета. Специалисты пока что не смогли опознать найденные останки девяти человек.

Уточняется, что на раскопки остается всего несколько лет. После попадания обломков самолета в озеро Джордж, проведение поисков станет невозможным.

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