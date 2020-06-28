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Здорово быть вместе!

28.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Здорово быть вместе!

Энергичная, задорная, полная энтузиазма, трудолюбивая, отзывчивая молодежь живет на вороновской земле. Об этом говорят творческие, спортивные, профессиональные достижения в различных сферах. Среди них немало лидеров, умеющих сплотить единомышленников, увлечь общей идеей. Таких как секретари первичек общественного объединения «БРСМ» сельхозпредприятия «Больтишки» Екатерина Шимелевич (на снимке первая справа с бухгалтерами Еленой Шевченко, Дианой Амбражук и мастером-строителем Александром Скилондем) и Вороновского РОЧС Дмитрий Бегонь. По итогам минувшего года их первичные организации признаны лучшими на Вороновщине.

Екатерина Шимелевич, инженер по охране труда КСУП «Больтишки».

Главное — быть увлеченным человеком, уверена Екатерина. После нелегкого трудового дня она ловко управляется с домашними хлопотами. Кроме того, Екатерина посещает женский фитнес-клуб в Лиде или выезжает с коллегой на велопрогулки. Не обделены заботой и вниманием муж Виталий и трехлетняя дочка Полина, они с пониманием относятся к маминому увлечению спортом. Молодая женщина умеет выкроить время и на другое хобби — изготовление цветов из гофрированной бумаги. Лилии и розы не только украшают дом, но и хорошие подарки для друзей и знакомых на праздники. А еще Катерина любит петь. Не раз выступала на сцене местного центра культуры и досуга. Ну а душа лежит к сельскому хозяйству.

— Стать агрономом-семеноводом мне посоветовал папа. Эту же профессию получила и моя сестра Галина, — улыбнулась собеседница. — О своем выборе я ни разу не пожалела. После окончания Новогрудского государственного аграрного колледжа в 2011 году вернулась на малую родину — в Больтишки. На работе встретил дружный коллектив агрономической службы. Понимая, что теория — это одно, а практика — немного другое, коллеги меня поддерживали, учили, направляли. Наверное, поэтому и работалось легко, с удовольствием.

Сейчас Екатерине Шимелевич доверено новое дело — она вступила в должность инженера по охране труда. Старается, чтобы вся необходимая документация соответствовала требованиям. Но главная забота — о людях, их безопасности.

— У нас работают хорошие и понимающие труженики, — считает лидер первички. — Много молодежи, которая не привыкла скучать. Поэтому всегда голосует за участие в турслетах. Очень полюбился сельскохозяйственный конкурс «Властелин села», районный этап которого проходит именно у нас. Некоторые наши семьи-участницы становились призерами и в области. Так что, больтишская молодежь умеет не только добросовестно трудиться, но и дружно отдыхать. И это здорово!


Здорово быть вместе!

Дмитрий Бегонь, заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Вороновского РОЧС.

В детстве Дмитрий увлекался историей, даже думал стать учителем. Но знакомство с профессией спасателя поменяло все планы. Парень активно участвовал в различных соревнованиях и турслетах за команду Ивьевского РОЧС, где в то время служил его отец Валерий Евгеньевич.

В Вороново Дмитрий Бегонь оказался по распределению после окончания Гомельского инженерного института МЧС Республики Беларусь. Городской поселок стал его судьбой: здесь создал семью, здесь же родился первенец Савелий.

— Будете растить продолжателя династии спасателей? — поинтересовалась у собеседника.

— Пусть решает сам, как я в свое время, — сказал Дмитрий Бегонь и добавил: — Признаюсь, мне приятно, что сейчас занимаю должность заместителя начальника отдела по оперативно-тактической работе — много лет на таком же посту был и мой отец. При встрече у нас немало общих тем для беседы. Думаю, в глубине душе он гордится мной.

Занимается спортом Дмитрий и сейчас. Увлекается легкой атлетикой, волейболом и футболом, выступает на соревнованиях за честь уже Вороновского РОЧС. Вместе с командой спасателей боролся и за кубок первенства на районном состязании по мини-футболу, где они заняли 2-е место.

Молодежь Вороновского РОЧС занимается не только физической культурой, но и непременный участник игры Intellectuale Quiz. Команда спаса-телей на состязании эрудитов не раз занимала призовые места. А Дмитрий в составе сборной команды района участвовал и в областных играх.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА

и Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: знакомства
 
 
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Энергичная, задорная, полная энтузиазма, трудолюбивая, отзывчивая молодежь живет на вороновской земле. Об этом говорят творческие, спортивные, профессиональные...
 
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