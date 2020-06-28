Источник материала: Новости Волковыска

Цель своего приезда Павел Поконечный обозначил так: отчитаться перед своими избирателями за прошедший период работы.



– Весенняя сессия, начатая в апреле, заканчивается, – отметил депутат. – Прошло тринадцать заседаний, рассмотрено более пятидесяти законопроектов, 20 процентов – те, которые в первом чтении рассматривались еще депутатами шестого созыва. Львиная доля законопроектов касается ратификации международных договоров: это договоры с Евросоюзом по уменьшению стоимости шенгенской визы, со странами СНГ, ближним и дальним зарубежьем, с арабскими странами. Какие это законопроекты? О здравоохранении, правах инвалидов, землеустройстве, гидрометеорологической службе, гражданстве, оказании ветеринарной помощи и т.д. Все эти проекты я прорабатываю в преломлении на свой регион, изучаю их со специалистами. Могу сказать, что ни в каком законопроекте не было увеличения нагрузки на человека, на население. Наоборот, в основном законы направлены на уменьшение административных процедур, упрощение и облегчение работы. К примеру, законопроект «О правах инвалидов и их социальной интеграции». Если раньше инвалидам нужно было подтверждать свою инвалидность каждый год, то сегодня сроки и условия переосвидетельствования лиц с инвалидностью изменились в пользу этих лиц: для инвалидов I группы – три года, II группы – два года. Немало упрощений и в Кодексе о недрах – увеличены сроки пользования недрами, упрощена процедура получения разрешения на использование полезных ископаемых. И так по всем направлениям. Парламент двигается вперед, облегчает работу как органам власти, так и населению.



Непосредственно в своем избирательном округе Павел Поконечный работает одну неделю ежемесячно. В практике деятельности депутата – встречи с людьми, прием граждан, сейчас в связи с пандемией на первый план вышли «прямые телефонные линии», сообщает Свіслацкая газета.