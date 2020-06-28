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Honor выпустит гигантский смартфон X10 Max 5G. Что о нем известно

28.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бренд Honor вскоре представит новый смартфон X10 Max 5G. Главная отличительная черта устройства — экран гигантского размера. Характеристики девайса подтвердились через популярный синтетический тест, пишет GSMArena.


Устройство оснастят дисплеем с диагональю в 7,09 дюйма с разрешением 2280 на 1080 точек, или Full HD+. Общие габариты смартфона такие: 174,46×84,91×8,3 миллиметров. Вес — 227 граммов.

Тест GeekBench подтвердил — аппарат будет базироваться на процессоре MediaTek Dimensity 800, в активе окажется поддержка работы в 5G-сетях. GSMArena пишет, что по производительности телефон с таким чипом находится возле аппаратов с Qualcomm Snapdragon 765G. Объем аккумулятора X10 Max 5G составит 5000 мАч, в активе и 22,5-ваттная быстрая зарядка.

Основная камера включает несколько модулей, разрешение главного — 48 Мп. Фронтальный селфи-модуль — на 8 Мп. Операционная система Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1.1. Встроенных сервисов Google ожидать не стоит.

Устройство представят 2 июля, доступные цвета корпуса — черный, синий и серебряный. Правда, точная цена пока держится в секрете.

Ниже — цены других смартфонов Honor:

 
 
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