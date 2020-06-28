В России полицейский-корги по кличке Рыжий ушёл на пенсию

Источник материала: СТВ

Новости России. Единственный в России корги, который служил в полиции, отправляется на заслуженных отдых. Пёс занимался поиском запрещённых веществ 7,5 лет.

«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер!» – говорится в сообщении на странице Рыжего в Instagram.



Фото: instagram.com/corgi_police_dog

С выходом на пенсию у 9-летней собаки начнётся новая жизнь. Сейчас корги тренируется для участия в соревнованиях по аджилити (преодоление полосы препятствий).



Фото: instagram.com/corgi_police_dog

Блог у Рыжего появился около года назад. За прошедшее время на страницу полицейской собаки подписались более 13 тысяч пользователей.



Фото: instagram.com/corgi_police_dog