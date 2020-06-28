ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В России полицейский-корги по кличке Рыжий ушёл на пенсию

28.06.2020 11:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Единственный в России корги, который служил в полиции, отправляется на заслуженных отдых. Пёс занимался поиском запрещённых веществ 7,5 лет.

«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер!» – говорится в сообщении на странице Рыжего в Instagram.

В России полицейский-корги по кличке Рыжий ушёл на пенсию
Фото: instagram.com/corgi_police_dog 

С выходом на пенсию у 9-летней собаки начнётся новая жизнь. Сейчас корги тренируется для участия в соревнованиях по аджилити (преодоление полосы препятствий).

В России полицейский-корги по кличке Рыжий ушёл на пенсию
Фото: instagram.com/corgi_police_dog 

Блог у Рыжего появился около года назад. За прошедшее время на страницу полицейской собаки подписались более 13 тысяч пользователей.

В России полицейский-корги по кличке Рыжий ушёл на пенсию
Фото: instagram.com/corgi_police_dog 

Кстати, ранее мы рассказывали о питомце, который помогает хозяйке с работой. Взглянуть на серьёзного пса можно здесь

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Единственный в России корги, который служил в полиции, отправляется на заслуженных отдых. Пёс занимался поиском запрещённых веществ 7,5 лет. «В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таинственные лапки высовываются из-под пола и воруют еду у котят (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика