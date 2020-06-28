Виртуальную «Книгу памяти» создают пограничники

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Белорусские пограничники создают виртуальную «Книгу памяти», в которой размещена база данных военнослужащих Белорусского пограничного округа, погибших и пропавших без вести в первых боях на границе. Биографические данные погибших пограничников на интернет-портале Госпогранкомитета начали публиковаться еще в 2011 году. Этому предшествовала кропотливая исследовательская работа.





Информацию для наполнения базы данных черпали из официальных архивных документов, хранящихся в Центральном пограничном архиве (ЦПА ФСБ РФ), Центральном пограничном музее ФСБ России (ЦПМ ФСБ РФ), Российском государственном военном архиве (РГВА), Национальном архиве Беларуси и других архивах, а также Книги Памяти пограничников, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., районных Книг Памяти Республики Беларусь, региональных Книг Памяти Российской Федерации.





Кроме того, проводится поисковая работа по установлению судеб пограничников, погибших и пропавших без вести в годы войны, осуществляется переписка с их родственниками. К сожалению, по разным причинам отсутствуют сведения о некоторых погибших и без вести пропавших воинах, а данные о ряде лиц, занесенных в список, являются неполными.

– Для родных и близких слова «пропал без вести» более болезненны, чем «погиб». «Пропал без вести» может значить, что убит, но в горячке боя никто не видел, как это произошло. И остался лежать погибший боец в засыпанной взрывами воронке или окопе, в опорном пункте заставы или на линии границы. Был похоронен местными жителями на поле боя, а после войны перезахоронен в братскую могилу, как неизвестный боец, – отмечают в Госпогранкомитете.

Также известно немало случаев захвата пограничников в плен и гибели их при попытке к бегству или расстрела на месте пленения. Многие из попавших в плен умерли от ран и болезней в каком-нибудь «гросслазарете» или шталаге.





Некоторые пограничники, бежавшие из плена или волею судьбы, оказавшиеся на оккупированной врагом территории, оказывались в рядах партизан и потом погибали в бою. Своих сгинувших в горниле войны близких одновременно ищут многие тысячи людей. Ныне живущие жены ищут своих мужей, дети отцов, внуки дедов. Все они хотят знать детали жизненного пути близких им людей.

Работа над уточнением и розыском данных погибших пограничников идет не один десяток лет. В Беларуси много замечательных исследователей, которые серьезно занимаются историографией пограничных войск. Работают в этом направлении Владимир Анатольевич Тылец, Леонид Владимирович Спаткай. Большую работу по поиску и восстановлению фамилий и сведений о погибших, пропавших без вести и попавших в плен военнослужащих, охранявших границу СССР в июне 1941 года, проделал гродненский историк, доктор исторических наук Владимир Верхось.

За последние годы списки с установленными биографическими данными погибших пограничников существенно пополнились. Теперь база данных будут публиковаться в новом формате. На личной странице военнослужащего будет публиковаться новые уточненные данные, документы, фотографии. В стране сегодня работают поисковики, надеемся привлечь их к этой работе. Возможно, что кто-то еще откликнется и из непосредственных участников тех далеких событий. Поисковая работа продолжается.





Немалую работу в этом плане проделали и в Гродненской области. На портале собраны сведения о героях Великой Отечественной войны, чьи имена нынче носят заставы Гродненской пограничной группы. Среди них Герой Советского Союза лейтенант Виктор Усов, старший лейтенант Феодосий Кириченко, лейтенант Александр Сивачев, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Даниил Казакевич. Их полную биографию можно прочитать в виртуальной «Книге памяти».