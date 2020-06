Таинственные лапки высовываются из-под пола и воруют еду у котят (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Twitter было опубликовано видео с необычным «ограблением». Таинственные лапки из-под пола воруют у котят еду.

На ролике видно, как енот ворует еду кошек, просовывая лапы через щели в полу. Котята при этом продолжают есть, не реагируя на наглость «подпольного грабителя».

Видео было опубликовано 23 июня и уже собрало почти 20 тысяч просмотров, более 500 отметок «Нравится» и 136 ретвитов.

They stole it from us... Sneaky little Raccoonses! pic.twitter.com/rpAbD3cHZU

— Madeyousmile (@Thund3rB0lt)