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Таинственные лапки высовываются из-под пола и воруют еду у котят (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Twitter было
На ролике видно, как енот ворует еду кошек, просовывая лапы через щели в полу. Котята при этом продолжают есть, не реагируя на наглость «подпольного грабителя».
Видео было опубликовано 23 июня и уже собрало почти 20 тысяч просмотров, более 500 отметок «Нравится» и 136 ретвитов.
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В Twitter было опубликовано видео с необычным «ограблением». Таинственные лапки из-под пола воруют у котят еду. На ролике видно, как енот ворует еду кошек, просовывая...
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