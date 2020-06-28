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Таинственные лапки высовываются из-под пола и воруют еду у котят (ВИДЕО)

28.06.2020 11:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Таинственные лапки высовываются из-под пола и воруют еду у котят (ВИДЕО)

В Twitter было опубликовано видео с необычным «ограблением». Таинственные лапки из-под пола воруют у котят еду.

На ролике видно, как енот ворует еду кошек, просовывая лапы через щели в полу. Котята при этом продолжают есть, не реагируя на наглость «подпольного грабителя».

Видео было опубликовано 23 июня и уже собрало почти 20 тысяч просмотров, более 500 отметок «Нравится» и 136 ретвитов.

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В Twitter было опубликовано видео с необычным «ограблением». Таинственные лапки из-под пола воруют у котят еду. На ролике видно, как енот ворует еду кошек, просовывая...
 
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