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Мужчину с ребенком унесло в открытое море на надувной лодке в России
Источник материала: ОНТ
В Краснодарском крае (Россия) отдыхающих мужчину с ребенком унесло в открытое море на надувной лодке. Об этом
Инцидент произошел примерно в 15 километрах от Анапы. На месте развернули спасательную операцию с использованием шести единиц техники и участием 14 человек. Также был привлечен вертолет МЧС России.
Пострадавших
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В Краснодарском крае (Россия) отдыхающих мужчину с ребенком унесло в открытое море на надувной лодке. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС...
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