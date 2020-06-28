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Мужчину с ребенком унесло в открытое море на надувной лодке в России

28.06.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчину с ребенком унесло в открытое море на надувной лодке в России

В Краснодарском крае (Россия) отдыхающих мужчину с ребенком унесло в открытое море на надувной лодке. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел примерно в 15 километрах от Анапы. На месте развернули спасательную операцию с использованием шести единиц техники и участием 14 человек. Также был привлечен вертолет МЧС России.

Пострадавших обнаружили через несколько часов. Их подняли на борт вертолета, доставили в Геленджик и передали медикам. Состояние мужчины и ребенка оценили как удовлетворительное.

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В Краснодарском крае (Россия) отдыхающих мужчину с ребенком унесло в открытое море на надувной лодке. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС...
 
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