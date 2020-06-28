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В Гомельском районе мужчина погиб в результате падения в колодец

28.06.2020 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июня около восьми часов вечера в деревне Рандовка Гомельского района пенсионер упал в люк.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, во дворе дачного дома по ул. Цветочная 69-летний мужчина провалился в колодец. Прибывшие спасатели извлекли пенсионера из колодца и передали медикам. После осмотра они констатировали смерть мужчины.

Ранее спасатели помогли мужчине, который упал в колодец в Могилёвском районе.

Спасённый был доставлен в больницу – здесь подробности

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Новости Беларуси. 27 июня около восьми часов вечера в деревне Рандовка Гомельского района пенсионер упал в люк. По сведениям Гомельского ОУМЧС, во дворе дачного...
 
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