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В Гомельском районе мужчина погиб в результате падения в колодец
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июня около восьми часов вечера в деревне Рандовка Гомельского района пенсионер упал в люк.
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Ранее спасатели помогли мужчине, который упал в колодец в Могилёвском районе.
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Новости Беларуси. 27 июня около восьми часов вечера в деревне Рандовка Гомельского района пенсионер упал в люк. По сведениям Гомельского ОУМЧС, во дворе дачного...
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