Заведующий кафедрой экспериментальной и прикладной психологии ГрГУ имени Янки Купалы Константин Карпинский удостоен Благодарности Президента Республики Беларусь

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Заведующий кафедрой экспериментальной и прикладной психологии Константин Карпинский, профессор ГрГУ имени Янки Купалы удостоен Благодарности Президента Республики Беларусь, сообщает grsu.by.

Благодарность объявлена за плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие творческих способностей талантливой молодежи.

Константин Карпинский окончил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, учился в докторантуре при кафедре общей и социальной психологии Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского.

В 2017 году защитил докторскую диссертацию на тему «Смысложизненный кризис личности: феноменология, механизмы, закономерности».

С 2000 года работает в ГрГУ имени Я. Купалы.

Сфера научных интересов Константина Карпинского — это психология жизненного пути личности, психология субъекта, кризисная психология.

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