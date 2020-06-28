Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят от уплаты за воду за июнь

Источник материала: Вороновская газета

«Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на. По его поручению правительством принято решение по освобождению от уплаты за услугу водоснабжения за июнь жителей Минска, в квартиры которых поступала вода, не соответствующая потребительским качествам», — сказал Владимир Кухарев.