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Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят от уплаты за воду за июнь
28.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Жители Минска, в чьих квартирах были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент
«Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на
Подробная информация о том, как именно будет сделан перерасчет, появится позже. «Механизм прорабатывается», — добавил заместитель премьер-министра
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Жители Минска, в чьих квартирах были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир...
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