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Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят от уплаты за воду за июнь

28.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят от уплаты за воду за июнь

Жители Минска, в чьих квартирах были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.
 
«Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на постоянном контроле Президента. По его поручению правительством принято решение по освобождению от уплаты за услугу водоснабжения за июнь жителей Минска, в квартиры которых поступала вода, не соответствующая потребительским качествам», — сказал Владимир Кухарев.
 
Подробная информация о том, как именно будет сделан перерасчет, появится позже. «Механизм прорабатывается», — добавил заместитель премьер-министра
 
Теги: Минск
 
 
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Жители Минска, в чьих квартирах были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир...
 
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