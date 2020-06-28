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Массивная доска для пола: плюсы, минусы и особенности использования

29.06.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


В последнее время домовладельцев стал интересовать вопрос экологичности материалов, поэтому уже никого не удивить напольным покрытием из натурального дерева. Чем хороша массивная доска для пола и в чем ее слабые места, помогает разобраться TAM.BY.

Содержание:

♦ Как получают доску
♦ Типы распила
♦ Плюсы массивной доски
♦ Минусы массивной доски

Как получают доску


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Доски для напольного покрытия изготавливают из ценных пород. Чаще всего это:

  • дуб (отличается особой прочностью и долговечностью);
  • клен (эластичный материал);
  • ясень (устойчив к деформациям);
  • вишня (ценится пестрым рисунком);
  • орех («стареет» благородно, покрываясь изысканным налетом) и др.

Для обработки древесины используют разные механические методы: браширование (создание рельефной поверхности специальным инструментом), простругивание рубанком, грубый распил.

Типы распила


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы вы знали все о массивной доске, что важно для покупателя, предлагаем разобраться в типах распила. Выделяют несколько технологий, среди которых популярны тангенциальная и радиальная, хотя существуют также промежуточные (полурадиальный, смешанный).

  • Тангенциальный распил. Получается в результате нарезки дерева между сердцевинами ствола. Рисунок выходит фактурным, годовые кольца ярко выражены. Недостаток: массивная доска для пола, полученная таким способом, быстро впитывает влагу и стремится искривиться под внутренним напряжением.
  • Радиальный распил. Материал нарезается через центр древесного ствола. Цвет покрытия получается однородным, рисунок — сдержанным. Доска очень прочная и устойчивая к деформации, однако стоит дороже: из одного бревна выходит меньше материала, чем при тангенциальном распиле.

Плюсы массивной доски


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Знать все о массивной доске покупателю сложно, однако достаточно изучить основные преимущества и недостатки, которые повлияют на решение «покупать или не покупать». Что мы относим к плюсам?

  • Экологичность материала. Все предельно просто: напольное покрытие из натурального дерева не содержит вредных веществ.
  • Цельность. Массивная доска для пола — это цельный кусок дерева. С ним часто сравнивают паркетную доску, однако последняя состоит из двух слоев недорогой древесины и финишного покрытия — ценной породы.
  • Удобство в эксплуатации. Натуральное покрытие относительно теплое на ощупь и хорошо поглощает шум (в сравнении с плиткой и ламинатом). Укладывается проще, чем паркетная доска.
  • Долговечность. Доска устойчива к деформации, при повреждении и появлении неровностей может обновляться циклеванием до 10 раз. При должном уходе покрытие служит до 50 лет и даже больше.

Минусы массивной доски


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com
  • Требовательность к уходу. Массив нуждается в регулярной обработке защитными пропитками, маслом, лаком.
  • Восприимчивость однородного материала к высокой влажности и температурным перепадам. Для сравнения: паркетная многослойная доска с чередованием волокон более устойчивая к внешним воздействиям.
  • Невозможность утепления пола. Большая толщина, низкая теплопроводность, чувствительность к влаге и температурам — эти особенности делают материал несочетаемым с системами отопления.
  • Высокая стоимость в сравнении с другими типами покрытий (паркетом, ламинатом). Монтаж также обходится недешево и требует большого расхода дополнительных материалов (фанеры, гидро-, тепло-, звукоизоляции).

Безусловно, преимуществ и недостатков натурального дерева значительно больше: все о массивной доске можно узнать у специалистов по пиломатериалам. Если вас привлекла массивная доска для пола, то компании каталоге TAM.BY предложат пиломатериалы в Минске разного вида.

 
Теги: Минск
 
 
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