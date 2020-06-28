|
Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения
Источник материала: СТВ
Новости России. 27 июня российской певице Алсу исполнилось 37 лет. Артистка показала, как отпраздновала свой день рождения.
«Спасибо, что вы у меня есть! Желаю всем добра, счастья, гармонии и здоровья! Когда хорошо вам, хорошо и мне», –
Артистку засыпали поздравлениями не только поклонники, но и коллеги, в числе которых Игорь Николаев, Жасмин и Филипп Киркоров.
Через несколько часов исполнительница поблагодарила всех за тёплые слова, а затем показала ещё несколько фотографий, которые были сделаны в её день рождения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 27 июня российской певице Алсу исполнилось 37 лет. Артистка показала, как отпраздновала свой день рождения. «Спасибо, что вы у меня есть! Желаю всем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)