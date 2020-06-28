Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения

Источник материала: СТВ

Новости России. 27 июня российской певице Алсу исполнилось 37 лет. Артистка показала, как отпраздновала свой день рождения.

«Спасибо, что вы у меня есть! Желаю всем добра, счастья, гармонии и здоровья! Когда хорошо вам, хорошо и мне», – написала Алсу на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/alsou_a



Фото: instagram.com/alsou_a

Артистку засыпали поздравлениями не только поклонники, но и коллеги, в числе которых Игорь Николаев, Жасмин и Филипп Киркоров.

Через несколько часов исполнительница поблагодарила всех за тёплые слова, а затем показала ещё несколько фотографий, которые были сделаны в её день рождения.



Фото: instagram.com/alsou_a



Фото: instagram.com/alsou_a



Фото: instagram.com/alsou_a