К труду готовы: в Беларуси студенческие стройотряды открыли сезон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенческие стройотряды Беларуси в День молодежи открыли новый сезон, передает «МИР 24».

На площади Государственного флага в Минске собрались полтысячи молодых ребят. Они получили путевки и сразу же отправились по объектам. Больше всего рабочих мест предоставили Минский завод холодильников и Всебелорусская молодежная стройка в Островце, где возводится атомная электростанция. Кто-то из студентов будет трудиться на самой АЭС, другие – на соцобъектах города.

«В первую очередь я ехал за друзьями. Лето все-таки. И за деньгами, кончено. Студентам всегда нужна какая-то копейка. И при этом это активный досуг», – пояснил свое решение командир Всебелорусской молодежной стройки Владислав Шинкевич.

«В этом году количеству рабочих мест для бойцов студенческих отрядов заметно увеличено. Только этим летом более 30-ти тысяч бойцов студотрядов будут работать на 1200 объектах по всей стране», – сообщил заместитель Главы Администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич.

Стройотряды – это хорошая возможность заработать. За трудовой семестр студенты в среднем получают около 420 долларов. И у них есть возможность выбора разных направлений: педагогические, сельскохозяйственные, строительные и сервисные.