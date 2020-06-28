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Сколько можно заработать в студотряде и какую работу нужно будет делать?

28.06.2020 15:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июня в Минске дан официальный старт третьему трудовому семестру, который посвящён 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько можно заработать в студотряде и какую работу нужно будет делать?

В церемонии приняли участие более 400 человек со всей Беларуси. Уже сегодня молодые люди примутся за работу и на территории «Линии Сталина» высадят 75 хвойных деревьев, а также покрасят детскую площадку, благоустроят дорожки и окопы и помогут очистить технику от старой краски.

Сколько можно заработать в студотряде и какую работу нужно будет делать?

После чего ребят ждут на работу на ряде предприятий, в хозяйствах, на стройплощадках. Традиционно трудиться молодые люди будут на знаковых объектах. 

Всего в 2020 году будет создано более 1500 студотрядов, где трудоустроят почти 30 тысяч человек.

Сколько можно заработать в студотряде и какую работу нужно будет делать?

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
В этом году количество рабочих мест для бойцов студенческих отрядов заметно увеличено. Направления отрядов самые разные: от сельскохозяйственных и педагогических до сервисных и строительных. Кроме того, БРСМ продолжает реализацию ряда волонтерских проектов, в которых планируется задействовать еще порядка 40 тысяч человек.

Сколько можно заработать в студотряде и какую работу нужно будет делать?

Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:
Для ребят будут созданы все условия. Это, понятное дело, питание, проживание, все будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, экипировкой. Традиционные зарплаты, которые есть и по Минску, и по всей стране. Я думаю, порядка 1000 рублей, кто работает лучше, получает чуть больше, кто хуже (но у нас таких, наверное, не будет)  чуть меньше. Такая средняя, адекватная, нормальная зарплата для студентов.

Сколько можно заработать в студотряде и какую работу нужно будет делать?


Начиная с марта, места в студотрядах забронировали более 23 тысяч человек, при этом запись продолжается и сегодня.

Люди в материале: Дмитрий Воронюк, Андрей Кунцевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 июня в Минске дан официальный старт третьему трудовому семестру, который посвящён 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24...
 
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