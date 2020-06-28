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Сколько можно заработать в студотряде и какую работу нужно будет делать?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 июня в Минске дан официальный старт третьему трудовому семестру, который посвящён 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В церемонии приняли участие более 400 человек со всей Беларуси. Уже сегодня молодые люди примутся за работу и на территории «Линии Сталина» высадят 75 хвойных деревьев, а также покрасят детскую площадку, благоустроят дорожки и окопы и помогут очистить технику от старой краски.
После чего ребят ждут на работу на ряде предприятий, в хозяйствах, на стройплощадках. Традиционно трудиться молодые люди будут на знаковых объектах.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:
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Новости Беларуси. 28 июня в Минске дан официальный старт третьему трудовому семестру, который посвящён 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24...
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