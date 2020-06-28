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Щенок залез в канализационную трубу: чтобы его достать, понадобилась помощь спасателей (ВИДЕО)

28.06.2020 15:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Щенок залез в канализационную трубу: чтобы его достать, понадобилась помощь спасателей (ВИДЕО)

В Буда-Кошелевском районе щенка из канализационной металлической трубы вытащили спасатели, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

28 июня рано утром в службу спасения поступило сообщение – в агрогородке Глазовка Буда-Кошелевского района в канализационной трубе дома застрял щенок. Выбраться он не может, а у хозяина достать его не получилось.

Сотрудники МЧС выехали на место происшествия - щенок был в канализационной трубе на расстоянии примерно 3 м.

После штробления бетонной заливки спасатели при помощи подручного инструмента вытащили животное из трубы. В ветеринарной помощи щенок не нуждался.

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В Буда-Кошелевском районе щенка из канализационной металлической трубы вытащили спасатели, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС. 28 июня рано...
 
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