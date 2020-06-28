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Студотряды Гродненщины участвуют в торжественном открытии третьего трудового семестра в Минске
28.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы.
В рамках церемонии торжественного открытия третьего трудового семестра 2020 года комиссарам областных штабов студотрядов вручили символические трудовые путевки.
Бойцы студотрядов также примут участие в республиканской молодежной трудовой акции «Працуем РаЗАм!» на историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Они займутся благоустройством территории, окопов, ангара техники, разбором заграждений, посадкой аллеи хвойных деревьев, покраской деревьев в саду и обустройством детской площадки.
После трудового десанта ребят ожидает приятный бонус – студотрядовский квест, посвященный 75-летию Великой Победы, а также экскурсия по историко-культурному комплексу «Линия Сталина».
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Мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы. Торжественное открытие третьего трудового семестра проходит на площади Государственного герба Республики...
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