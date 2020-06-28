Студотряды Гродненщины участвуют в торжественном открытии третьего трудового семестра в Минске

Источник материала: Вороновская газета

Минске" width="599" height="363">



Мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы.

Торжественное открытие третьего трудового семестра проходит на площади Государственного герба Республики Беларусь в Минске. Участие в нем принимают три студенческих отряда из Гродненской области. СО «Купаловцы» имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Абрамчука и СО «Монолит» имени Героя Советского Союза Щербакова Василия Васильевича отправятся на работу в ЗАО «Атлант». ССО «Стрела» имени Героя Советского Союза Ивана Даниловича Лебедева – участники Всебелорусской молодежной стройки. Они будут задействованы на строительстве Белорусской АЭС и инфраструктуры Островца.

В рамках церемонии торжественного открытия третьего трудового семестра 2020 года комиссарам областных штабов студотрядов вручили символические трудовые путевки.





Бойцы студотрядов также примут участие в республиканской молодежной трудовой акции «Працуем РаЗАм!» на историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Они займутся благоустройством территории, окопов, ангара техники, разбором заграждений, посадкой аллеи хвойных деревьев, покраской деревьев в саду и обустройством детской площадки.

После трудового десанта ребят ожидает приятный бонус – студотрядовский квест, посвященный 75-летию Великой Победы, а также экскурсия по историко-культурному комплексу «Линия Сталина».

https://grodnonews.by/