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Студотряды Гродненщины участвуют в торжественном открытии третьего трудового семестра в Минске

28.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Студотряды Гродненщины участвуют в торжественном открытии третьего трудового семестра в МинскеМинске" width="599" height="363">

Мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы.

Торжественное открытие третьего трудового семестра проходит на площади Государственного герба Республики Беларусь в Минске. Участие в нем принимают три студенческих отряда из Гродненской области. СО «Купаловцы» имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Абрамчука и СО «Монолит» имени Героя Советского Союза Щербакова Василия Васильевича отправятся на работу в ЗАО «Атлант». ССО «Стрела» имени Героя Советского Союза Ивана Даниловича Лебедева – участники Всебелорусской молодежной стройки. Они будут задействованы на строительстве Белорусской АЭС и инфраструктуры Островца.

В рамках церемонии торжественного открытия третьего трудового семестра 2020 года комиссарам областных штабов студотрядов вручили символические трудовые путевки.

Студотряды Гродненщины участвуют в торжественном открытии третьего трудового семестра в Минске

Бойцы студотрядов также примут участие в республиканской молодежной трудовой акции «Працуем РаЗАм!» на историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Они займутся благоустройством территории, окопов, ангара техники, разбором заграждений, посадкой аллеи хвойных деревьев, покраской деревьев в саду и обустройством детской площадки.

После трудового десанта ребят ожидает приятный бонус – студотрядовский квест, посвященный 75-летию Великой Победы, а также экскурсия по историко-культурному комплексу «Линия Сталина».

https://grodnonews.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы. Торжественное открытие третьего трудового семестра проходит на площади Государственного герба Республики...
 
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