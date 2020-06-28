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В России отложили закладку двух вертолетоносцев, которые собирались строить в Крыму

28.06.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Планировавшаяся на 29 июня закладка в Керчи на заводе «Залив» двух универсальных вертолетоносных кораблей — доков (УВКД) перенесена на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник, близкий к кораблестроительной отрасли.


Фото: wikipedia.org

«Закладки 29 июня не будет. Она перенесена. Точная дата не установлена, она пока плавающая. Завод к закладке готов», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе «Залива» сообщили, что на заводе, готовящемся к исполнению новых перспективных проектов, реализуется комплексная программа по восстановлению и модернизации его инфраструктуры.

В мае Минобороны России заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев стоимостью около 100 млрд рублей. «Контракт подписан, его общая стоимость около 100 млрд рублей. Закладка кораблей должна состояться в ближайшие недели», — сказал тогда источник агентства.

Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. тонн, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее в СССР и России корабли подобного класса не строились.

 
 
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