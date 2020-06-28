Кому нужно чаще ходить на осмотр стоматолога?

Источник материала: ОНТ

Вооружившись лишь зубной щеткой, человек, который хочет дожить до старости со своими зубами, не сможет добиться этой цели. Такую точку зрения высказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии, основатель клиники Studio32 Дмитрий Смирнов.

Просто тщательно чистить зубы для здоровья полости рта в нынешних условиях уже мало, предупредил врач. Не спасет вас от проблем с зубами даже самое точное самостоятельное выполнение рекомендаций дантистов, считает стоматолог.

Дважды в год посещать стоматолога человеку со здоровыми зубами достаточно, однако есть категории людей, которым необходимо ходить на осмотр в два раза чаще.

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