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Кому нужно чаще ходить на осмотр стоматолога?

28.06.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому нужно чаще ходить на осмотр стоматолога?

Вооружившись лишь зубной щеткой, человек, который хочет дожить до старости со своими зубами, не сможет добиться этой цели. Такую точку зрения высказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии, основатель клиники Studio32 Дмитрий Смирнов.

Просто тщательно чистить зубы для здоровья полости рта в нынешних условиях уже мало, предупредил врач. Не спасет вас от проблем с зубами даже самое точное самостоятельное выполнение рекомендаций дантистов, считает стоматолог.

Дважды в год посещать стоматолога человеку со здоровыми зубами достаточно, однако есть категории людей, которым необходимо ходить на осмотр в два раза чаще.

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Вооружившись лишь зубной щеткой, человек, который хочет дожить до старости со своими зубами, не сможет добиться этой цели. Такую точку зрения высказал в...
 
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