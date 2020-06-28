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Двустворчатые двери: о преимуществах и недостатках популярной конструкции

29.06.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Двустворчатые двери отличаются от традиционных не только количеством полотен, но и габаритами, парадным видом и сложностью механизма. Редакция TAM.BY предлагает изучить все за и против, чтобы определиться с выбором дверей для жилья.

Содержание:

♦ Как получают доску
♦ Из какого материала выбрать двери
♦ Преимущества двустворчатых дверей
♦ Недостатки двустворчатых дверей

Виды двустворчатых дверей

По способу открывания двустворчатые двери в Минске предлагают распашные, раздвижные, маятниковые.

  • Распашные двери. Простая в монтаже и «понятная» для пользователя конструкция, поскольку механизм открывания аналогичен традиционной двери с одним полотном. Однако этот вид не всегда удобен в малогабаритных квартирах, где необходима экономия пространства. Плюс одна створка остается стационарной, занимающей проем.
  • Раздвижные двери. С раздвижным механизмом становится понятно, как выбрать двустворчатые двери и не пожертвовать полезным пространством маленькой комнаты. Механизм может быть традиционно раздвижным (когда полотна открываются по направляющим вдоль стен), кассетным (полотна уходят внутрь стен и не требуют пространства, как в предыдущем случае) или складным (двери-гармошка).
  • Маятниковые двери. Отличаются от других видов двустворчатых дверей тем, что открываются одновременно во внутрь помещения и наружу (для примера: двери в торговых центрах). Конструкция выглядит привлекательно и позволяет использовать всю ширину проема, но занимает место по обеим сторонам.

Все виды двустворчатых дверей разделяют также по материалам (особенно популярны дерево, МДФ, ПВХ, стекло), стилю, цвету и размерам.

Из какого материала выбрать двери

Определиться с механизмом открывания недостаточно: ниже мы кратко описали, как выбрать двустворчатые двери по материалу.

  • Дерево. Двери производят как из дешевых, так и ценных пород: от этого зависит долговечность изделия, устойчивость к влаге и колебаниям температур. Массив — более дорогой и тяжелый материал, однако смотрится очень благородно в сравнении с плитами из древесных волокон.
  • Композитный материал. Двери из МДФ или ПВХ универсальны, отличаются невысокой стоимостью и нетребовательны в уходе, поэтому становятся частым выбором владельцев домов и квартир.
  • Стекло. Добавляет пространству воздушности, больше естественного света, визуально расширяет пространство и не перегружает интерьер. Подходит для небольших помещений.

Преимущества двустворчатых дверей

  • Двери — удачное решение для широких проемов. Задействовать весь проход реально при помощи раздвижных и маятниковых конструкций.
  • Экономия пространства при выборе раздвижных моделей, что актуально для небольших площадей.
  • При необходимости сократить теплопотери комнаты (и другим причинам) можно закрыть одну или обе створки: ограничений нет.
  • Можно услышать, что распашные двустворчатые двери служат дольше обычных, так как нагрузка распределяется на оба комплекта петель.
  • Роскошный внешний вид. Есть возможность декорирования полотна на свой вкус (витражами, стеклом, металлом, деревянными вставками).

Недостатки двустворчатых дверей

Большинство таких дверей занимает много места в открытом положении (кроме гармошки, кассетных). Не все новички в ремонте тщательно изучают ассортимент и в результате, не понимая, как выбрать двустворчатые двери под особенности помещения, приобретают неподходящий тип конструкции.

К минусам отнесем и высокую стоимость, которая обусловлена большой площадью полотен и сложностью конструкции.

Часто дверные проемы имеют нестандартные размеры, поэтому приходится отказываться от готовых комплектов и делать двери на заказ, отчего стоимость также может расти.

Заинтересовали двустворчатые двери? В каталоге TAM.BY мы собрали производителей и продавцов для решения ваших задач.

 
Теги: Минск
 
 
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