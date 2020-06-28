Двустворчатые двери: о преимуществах и недостатках популярной конструкции

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Двустворчатые двери отличаются от традиционных не только количеством полотен, но и габаритами, парадным видом и сложностью механизма. Редакция TAM.BY предлагает изучить все за и против, чтобы определиться с выбором дверей для жилья.

Содержание:

Виды двустворчатых дверей

По способу открывания двустворчатые двери в Минске предлагают распашные, раздвижные, маятниковые.

Распашные двери. Простая в монтаже и «понятная» для пользователя конструкция, поскольку механизм открывания аналогичен традиционной двери с одним полотном. Однако этот вид не всегда удобен в малогабаритных квартирах, где необходима экономия пространства. Плюс одна створка остается стационарной, занимающей проем.

Раздвижные двери. С раздвижным механизмом становится понятно, как выбрать двустворчатые двери и не пожертвовать полезным пространством маленькой комнаты. Механизм может быть традиционно раздвижным (когда полотна открываются по направляющим вдоль стен), кассетным (полотна уходят внутрь стен и не требуют пространства, как в предыдущем случае) или складным (двери-гармошка).

Маятниковые двери. Отличаются от других видов двустворчатых дверей тем, что открываются одновременно во внутрь помещения и наружу (для примера: двери в торговых центрах). Конструкция выглядит привлекательно и позволяет использовать всю ширину проема, но занимает место по обеим сторонам.

Все виды двустворчатых дверей разделяют также по материалам (особенно популярны дерево, МДФ, ПВХ, стекло), стилю, цвету и размерам.

Из какого материала выбрать двери

Определиться с механизмом открывания недостаточно: ниже мы кратко описали, как выбрать двустворчатые двери по материалу.

Дерево. Двери производят как из дешевых, так и ценных пород: от этого зависит долговечность изделия, устойчивость к влаге и колебаниям температур. Массив — более дорогой и тяжелый материал, однако смотрится очень благородно в сравнении с плитами из древесных волокон.

Композитный материал. Двери из МДФ или ПВХ универсальны, отличаются невысокой стоимостью и нетребовательны в уходе, поэтому становятся частым выбором владельцев домов и квартир.

Стекло. Добавляет пространству воздушности, больше естественного света, визуально расширяет пространство и не перегружает интерьер. Подходит для небольших помещений.

Преимущества двустворчатых дверей

Двери — удачное решение для широких проемов. Задействовать весь проход реально при помощи раздвижных и маятниковых конструкций.

Экономия пространства при выборе раздвижных моделей, что актуально для небольших площадей.

При необходимости сократить теплопотери комнаты (и другим причинам) можно закрыть одну или обе створки: ограничений нет.

Можно услышать, что распашные двустворчатые двери служат дольше обычных, так как нагрузка распределяется на оба комплекта петель.

Роскошный внешний вид. Есть возможность декорирования полотна на свой вкус (витражами, стеклом, металлом, деревянными вставками).

Недостатки двустворчатых дверей

Большинство таких дверей занимает много места в открытом положении (кроме гармошки, кассетных). Не все новички в ремонте тщательно изучают ассортимент и в результате, не понимая, как выбрать двустворчатые двери под особенности помещения, приобретают неподходящий тип конструкции.

К минусам отнесем и высокую стоимость, которая обусловлена большой площадью полотен и сложностью конструкции.

Часто дверные проемы имеют нестандартные размеры, поэтому приходится отказываться от готовых комплектов и делать двери на заказ, отчего стоимость также может расти.

Заинтересовали двустворчатые двери? В каталоге TAM.BY мы собрали производителей и продавцов для решения ваших задач.