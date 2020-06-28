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Ботанический сад приглашает полюбоваться цветущими розами

28.06.2020 18:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ботанический сад приглашает полюбоваться цветущими розами

С 3 по 12 июля Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает минчан и гостей столицы на «Фейерверк красок и ароматов» – цветение декоративной коллекции роз, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Коллекция роз Ботанического сада – национальное достояние страны. Здесь можно посмотреть сорта белорусской, французской, украинской, казахской и немецкой селекции. Темно-фиолетовые чайно-гибридные и оранжевые розы пополнили коллекцию в этом году. Также есть и новые сорта плетистых роз. Коллекция насчитывает более 300 сортов.

Кроме того, 3-4 июля будет организована семейная интерактивная прогулка «Цветущий сад» – познавательные маршруты для детей и взрослых по самым красивым уголкам Ботанического сада, классическая музыка в розарии, увлекательный марафон и многое другое.

Рекомендации Минздрава учли в Ботаническом саду – все задания будут выполняться с использованием смартфонов, дистанционно, маршруты пересекаться не будут.

Еще 3 июля рано утром на странице Ботанического сада в Instagram в онлайн-формате начнется «Увлекательный марафон». Каждый час будут появляться новые эфиры с полезной информацией о розах, занятиями для детей и взрослых по йоге, зумбе, нейрогимнастике.

Все посетители смогут принять участие в фотомарафоне – необходимо сфотографировать розы в Ботаническом саду и выложить в Instagram с хештегом #cbg_minsk. Приз - букет роз. Победителя определят в прямом эфире экологического ток-шоу, которое будет транслироваться в Instagram ботанического сада @botanicalgardenminsk.

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С 3 по 12 июля Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает минчан и гостей столицы на «Фейерверк красок и ароматов» – цветение декоративной коллекции...
 
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