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Станцию метро «Площадь Победы» закрыли из-за бесхозной сумки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске станцию метро «Площадь Победы» из-за бесхозной сумки закрыли почти на час.
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Станция была закрыта на вход и выход по решению правоохранительных органов. Поезда следовали без остановки на «Площади Победы».
Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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Новости Беларуси. В Минске станцию метро «Площадь Победы» из-за бесхозной сумки закрыли почти на час. По информации Минского метрополитена, 28 июня в 16:05 на...
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