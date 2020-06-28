Станцию метро «Площадь Победы» закрыли из-за бесхозной сумки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске станцию метро «Площадь Победы» из-за бесхозной сумки закрыли почти на час.

По информации Минского метрополитена, 28 июня в 16:05 на станции метро была обнаружена бесхозная сумка, которая сработала на металл.

Станция была закрыта на вход и выход по решению правоохранительных органов. Поезда следовали без остановки на «Площади Победы».

В 17:07 станцию открыли для пассажиров.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.