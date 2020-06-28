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Станцию метро «Площадь Победы» закрыли из-за бесхозной сумки

28.06.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске станцию метро «Площадь Победы» из-за бесхозной сумки закрыли почти на час.    

По информации Минского метрополитена, 28 июня в 16:05 на станции метро была обнаружена бесхозная сумка, которая сработала на металл.    

Станция была закрыта на вход и выход по решению правоохранительных органов. Поезда следовали без остановки на «Площади Победы».      

В 17:07 станцию открыли для пассажиров.   

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.    

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске станцию метро «Площадь Победы» из-за бесхозной сумки закрыли почти на час.     По информации Минского метрополитена, 28 июня в 16:05 на...
 
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