Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

На Единый день безопасности дорожного движения, 26 июня, "Брестский вестник" побывал в рейде с автоинспекторами.





Проходил он под девизом «Обгон должен быть безопасным».





Перед дежурством у сотрудников ГАИ прошло общее построение личного состава, где дали распоряжения и назначили посты. Обычно пост назначают на определенную точку в городе, но в виде исключения за нами закрепили экипаж, и мы могли ездить по всему городу и видеть все стороны работы в ГАИ .





Мы поехали на бульвар Космонавтов, затем на Московскую. Машина остановилась в «кармане», чтобы во время проверки не мешать движению. С нами были два сотрудника ГАИ, которые при проверке документов у водителей работали в масках.





Мы убедились, что «неприкасаемых» машин для ГАИ нет. При нас остановили такси с пассажиром. Учитывая количество ДТП с участием такси в последнее время, такие проверки нужны. Вот уже инспекторы останавливают машину с плохо работающей передней фарой. Проверяющий хмурится и идет к автомобилю. Водителя проверяют по базе.





Отмечаем разную реакцию остановленных водителей: кто-то нервничает, кто-то не может найти документы и копается в бардачке. Следующий водитель пытается одной рукой нащупать документы, не выпуская из второй сигарету.





Наше присутствие также не осталось незамеченным: многие водители спрашивали, для чего идет съемка. Такая вот оперативная работа.





Инспекторы отмечают, что в городе есть места, где нередко ездят бесправники или нетрезвые водители. Чаще всего это места рядом с популярными клубами, барами и другими увеселительными заведениями.





А статистика ГАИ не радует: с начала года в области произошло 191 ДТП, в которых погиб 21 человек и ранены 196.





Сейчас стоят жаркие дни, и Госавтоинспекция рекомендует водителям: - не находиться долго за рулем, особенно если в автомобиле нет кондиционера;

- во время движения следить за самочувствием;

- на дальние расстояния лучше всего отправляться в ранние часы, когда солнце еще низко;

- летом в автомобиле должна быть бутылка питьевой воды;

- если вы знаете, что вам могут понадобиться лекарства, держите их рядом с собой;

- если почувствовали слабость, головокружение, остановитесь в тени и выйдите из машины. Садитесь снова за руль, только когда вам полегчает, в противном случае вызывайте скорую помощь.

Водители также должны помнить о своих пассажирах. Не оставляйте даже ненадолго в закрытой машине детей, пожилых и больных людей, домашних животных: из-за жары они могут почувствовать себя плохо.



Водителям не стоит игнорировать самочувствие, ведь от него зависит безопасность поездки. Берегите себя и будьте аккуратны!