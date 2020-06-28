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Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

28.06.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На Единый день безопасности дорожного движения, 26 июня, "Брестский вестник" побывал в рейде с автоинспекторами.

Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

Проходил он под девизом «Обгон должен быть безопасным».

Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

Перед дежурством у сотрудников ГАИ прошло общее построение личного состава, где дали распоряжения и назначили посты. Обычно пост назначают на определенную точку в городе, но в виде исключения за нами закрепили экипаж, и мы могли ездить по всему городу и видеть все стороны работы в ГАИ.

Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

Мы поехали на бульвар Космонавтов, затем на Московскую. Машина остановилась в «кармане», чтобы во время проверки не мешать движению. С нами были два сотрудника ГАИ, которые при проверке документов у водителей работали в масках.

Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

Мы убедились, что «неприкасаемых» машин для ГАИ нет. При нас остановили такси с пассажиром. Учитывая количество ДТП с участием такси в последнее время, такие проверки нужны. Вот уже инспекторы останавливают машину с плохо работающей передней фарой. Проверяющий хмурится и идет к автомобилю. Водителя проверяют по базе.

Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

Отмечаем разную реакцию остановленных водителей: кто-то нервничает, кто-то не может найти документы и копается в бардачке. Следующий водитель пытается одной рукой нащупать документы, не выпуская из второй сигарету.

Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

Наше присутствие также не осталось незамеченным: многие водители спрашивали, для чего идет съемка. Такая вот оперативная работа.

Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

Инспекторы отмечают, что в городе есть места, где нередко ездят бесправники или нетрезвые водители. Чаще всего это места рядом с популярными клубами, барами и другими увеселительными заведениями.

Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

А статистика ГАИ не радует: с начала года в области произошло 191 ДТП, в которых погиб 21 человек и ранены 196.

Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте

Сейчас стоят жаркие дни, и Госавтоинспекция рекомендует водителям: 

- не находиться долго за рулем, особенно если в автомобиле нет кондиционера;
- во время движения следить за самочувствием;
- на дальние расстояния лучше всего отправляться в ранние часы, когда солнце еще низко;
- летом в автомобиле должна быть бутылка питьевой воды;
- если вы знаете, что вам могут понадобиться лекарства, держите их рядом с собой;
- если почувствовали слабость, головокружение, остановитесь в тени и выйдите из машины. Садитесь снова за руль, только когда вам полегчает, в противном случае вызывайте скорую помощь.
Водители также должны помнить о своих пассажирах. Не оставляйте даже ненадолго в закрытой машине детей, пожилых и больных людей, домашних животных: из-за жары они могут почувствовать себя плохо.

Водителям не стоит игнорировать самочувствие, ведь от него зависит безопасность поездки. Берегите себя и будьте аккуратны!

 
 
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  На Единый день безопасности дорожного движения, 26 июня, "Брестский вестник" побывал в рейде с автоинспекторами. Проходил он под девизом «Обгон должен быть...
 
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