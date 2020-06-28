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Неприкасаемых нет. Мы побывали в ночном рейде ГАИ в Бресте
28.06.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На Единый день безопасности дорожного движения, 26 июня, "Брестский вестник" побывал в рейде с автоинспекторами.
Проходил он под девизом «Обгон должен быть безопасным».
Перед дежурством у сотрудников
Мы поехали на бульвар Космонавтов, затем на Московскую. Машина остановилась в «кармане», чтобы во время проверки не мешать движению. С нами были два сотрудника ГАИ, которые при проверке документов у водителей работали в масках.
Мы убедились, что «неприкасаемых» машин для ГАИ нет. При нас остановили такси с пассажиром. Учитывая количество ДТП с участием такси в последнее время, такие проверки нужны. Вот уже инспекторы останавливают машину с плохо работающей передней фарой. Проверяющий хмурится и идет к автомобилю. Водителя проверяют по базе.
Отмечаем разную реакцию остановленных водителей: кто-то нервничает, кто-то не может найти документы и копается в бардачке. Следующий водитель пытается одной рукой нащупать документы, не выпуская из второй сигарету.
Наше присутствие также не осталось незамеченным: многие водители спрашивали, для чего идет съемка. Такая вот оперативная работа.
Инспекторы отмечают, что в городе есть места, где нередко ездят бесправники или нетрезвые водители. Чаще всего это места рядом с популярными клубами, барами и другими увеселительными заведениями.
А статистика ГАИ не радует: с начала года в области произошло 191 ДТП, в которых погиб 21 человек и ранены 196.
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На Единый день безопасности дорожного движения, 26 июня, "Брестский вестник" побывал в рейде с автоинспекторами. Проходил он под девизом «Обгон должен быть...
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