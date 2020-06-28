Возраст — лишь вопрос душевных сил. В Вороново отпраздновали День молодежи

Источник материала: Вороновская газета





На одной волне были в этот день все участники мероприятий, посвященных Дню молодежи. И даже «если вам немножко за 30», почувствовать вкус жизни, увидеть ее яркие краски и повернуть время вспять… оказывается, возможно все.







































— Молодость — бесценное время, когда закладывается прочный фундамент будущего, на котором предстоит строить счастье для себя и родных, — открыла праздник в городском парке райцентра молодежный лидер района Наталья Метелица. — Желаю всем ценить каждое мгновение, бережно хранить лучшее воспоминания и, мечтая о большем, радоваться всему хорошему, что есть в нашей жизни! Быть активистом БРСМ — это значит обладать особой энергией, живой и неповторимой, при этом нести ее другим, уметь привлечь и заинтересовать. Сегодня мы хотим отметить лучших бээрсээмовцев.































































Благодарность РК ОО «БРСМ» объявили Виктории Микулко, Ирине Фурман, Дмитрию Бегоню, Веронике Тункель, Денису Здончику, Анне Камыно, Анне Эйсмунт, Светлане Вашкевич, Даниилу Ищенко, Евгению Ветаху, Александру Пожарицкому, Алене Миндюль. В рамках Дня молодежи подведены итоги районного проекта «Лидер-2020 online». Его победителями стали Эдуард Бутрим, Анастасия Булавко, Ёолита Соболевская, Александра Пышинская, Ярослав Стефанович. А вот лучшее селфи с вышиванкой в разных номинациях получилось у Валентины Матусевич, Инны Родевич, Вероники Неверо, Дмитрия Конона, Полины Володьковой и коллектива Вороновской районной библиотеки. Подарки и дипломы победителям были вручены на главной сцене празднования.







































После официальной части и запуска Вороновской районной библиотекой проекта «МОЛОДЕЖНЫЙ ЧИТАЙмер», отдыхающие могли насладиться концертной радиопрограммой талантливых исполнителей Вороновского районного центра культуры и народного творчества. Под занавес праздника поздравить соседей приехали артисты вокального коллектива Лидского дворца культуры «Талисман».































Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.