Известный аналитик подтвердил, что в коробках с iPhone блоков для зарядки больше не будет

Источник материала: Tut.by

Недавно аналитики Barclays предположили , что в коробки с новыми iPhone 12 блоков для подзарядки больше добавлять не будут. Это подтвердил инсайдер Минг-Чи Куо, который известен очень точными прогнозами относительно техники Apple. Об этом пишет 9to5mac .





Куо заявляет, что на такой шаг в компании пойдут ради сохранения цены смартфонов, близкой к той, по которой сейчас продаются iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Если убрать из коробки с еще не анонсированными iPhone 12 зарядный адаптер (а также проводные наушники EarPods), стоимость всего комплекта якобы удастся сдержать в пределах, устраивающих производителя, — возможность работы в 5G-сетях в новинках обойдется для компании и конечных потребителей дорого.

Недавно «засветившийся» в Сети 20-ваттный адаптер питания от Apple существует, но продавать его собираются отдельно. При этом цены на нынешние 5 и 18-ваттные блоки снизят. Про отказ от «бесплатных» проводных наушников также известно давно. Так Apple собирается стимулировать продажи беспроводных AirPods.

Куо добавил, что в коробках с нынешним iPhone SE (2020) блоков питания вскоре также не окажется. Впрочем, планшетов iPad (как нынешних, так и готовящихся к анонсу) такое изменение пока не коснется.

Таким образом, единственным аксессуаром в комплекте с iPhone 12 окажется кабель с USB на Lightning. При этом не с USB-A, а с USB-C. Так пользователи смогут подключать смартфоны к ноутбукам MacBook. Правда, у большинства потребителей блоков питания с подходящим USB-C в запасах от старых гаджетов вряд ли окажется.

Напомним: осенью Apple представит как минимум четыре смартфона — предположительно, iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Устройства обзаведутся OLED-экранами на 5,4, 6,1 (два аппарата) и 6,7 дюйма. Камеры будут двойными или тройными с LiDAR, процессором выступит Apple A14 Bionic. Операционная система — представленная недавно iOS 14. В более дорогих Pro-моделях появится режим работы в 120 Гц.

Скорее всего, iPhone 12 в США будет продаваться от 649 или 699 долларов, iPhone 12 Max — от 799 долларов, iPhone 12 Pro — от 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов. Скорее всего, презентация, как и всегда, пройдет в сентябре, а старт продаж сдвинется на октябрь или начало ноября.

Ниже — цены популярных iPhone: