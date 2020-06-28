Как прошел самый страшный последний день мира 1941 года

Источник материала: ОНТ

Лето. Тепло. Каникулы. Детский смех. Отпуска. Планы на лето. Планы на жизнь. Самый долгий день в году, и так хочется, чтобы это счастье длилось бесконечно.

Но окажется, что этот день будет бесконечно коротким, а совсем рядом с этим миром притаилась катастрофа. Чёрная дыра, которая затянет в себя покой, дома, судьбы и жизни. 21 июня 1941. Завтра была война. И именно этот последний день мира самый страшный. Он гремит через десятилетия, и этот гул о том, каким хрупким может быть мир.

Это 22 июня. Тут даже год называть не надо. Это навсегда код, который раскрыл чудовищный ящик Пандоры, из которого на долгие годы выбралось концентрированное зло. 1418 дней и ночей советский солдат вместе с союзниками это зло упаковывали обратно. Именно так. Не убивали зло, а помещали его обратно.

Увы, всё, что было после войны и происходит сегодня, заставляет говорить именно так. Мы так часто видим, как это зло сотрясает свой условный ящик, пытаясь снова вырваться наружу. Мы так часто видим тех, кто пытается подобрать ключ к нему, чтобы выпустить демонов разрушения в угоду своим целям. Кто знает, когда это может произойти? Через сто лет, через 10. Может, завтра? Надеемся никогда. Но кто даст гарантию, когда идёт война за правду - и вдруг оказывается, что у каждого она своя.

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