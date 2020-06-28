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«Обязательное распределение должно быть отменено». Валерий Цепкало ответил на вопросы студентов

28.06.2020 21:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне Дня молодежи претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало предложил телеграм-каналу «Отчислено» и его подписчикам провести Zoom-конференцию для молодых людей. «Запрещенных вопросов нет: поговорим о проблемах студентов, молодежи и выборах» — предложил в twitter Валерий Цепкало. Ребята идею поддержали. Полтора часа они спрашивали кандидата в кандидаты о том, что он думает по поводу распределения, БРСМ и других проблем, что волнуют молодежь. TUT.BY приводит краткий конспект этой беседы.


Валерий Цепкало. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Об образовании

Валерий Цепкало считает: бюджет на систему образования нужно многократно увеличить. По его мнению, на эти цели должно идти минимум 20 процентов государственного бюджета. Умные люди — очень важный ресурс. Хорошо образованный люди создают такие успешные компании, как Apple, Google, Viber и другие. «Это делает образованный умный, креативный человек, а не государство», — отметил спикер.

Молодежь говорила: в основе хорошего образования сильные учителя. Однако, как сделать так, чтобы в педагогику шли те, кто любит детей и умеет с ними работать, а не те, кто больше никуда не поступил. Решение тут, отметил Валерий Цепкало, может быть только экономическое: нужно в разы поднимать зарплаты учителям. Откуда взять деньги? Не тратить их «на поддержание неэффективных предприятий», а увеличивать бюджет на образование.

О вузах

Болонский процесс, куда Беларусь пока так и не вошла, по мнению Валерия Цепкало, — это хорошо. Вузы, считает он, должны получить автономию. «Университет должен управляться не указом, а уставом», — отметил он. Это позволит высшим учебным заведениям выбирать себе ректора, распоряжаться финансами, выстраивать сотрудничество с коммерческими компаниями, чтобы студенты могли во время учебы получать практические навыки.

«Студенты должны иметь возможность выбирать курсы», — отметил кандидат в кандидаты. Среди курсов должны быть те, что идут в рамках обязательной программы, и факультативные.

Об обязательном распределении

Обязательное распределение, считает Валерий Цепкало, должно быть отменено. Попытка привязать человека к рабочему месту не соответствует понятиям современной рыночной экономики. Для экономики страны выгоднее, когда идет свободное движение рабочей силы.

О БРСМ

По мнению Валерия Цепкало, БРСМ не должен существовать в том виде, в котором сейчас существует. Однако, если молодежная организация способна к самоуправлению, ее нельзя ликвидировать. При этом делать эту организацию ступенькой, которую человек должен преодолеть, чтобы получить работу в госорганах, уверен спикер, также неправильно.

Валерий Цепкало считает, что в стране должны появляться и другие молодежные организации. Между ними должна развиваться конкурентная среда и все они в равной степени должны претендовать на государственное финансирование. «Это должно быть так, как происходит везде, — продолжил Валерий Цепкало. — Ты описываешь свою инициативу, обращаешься, как к государству, так и к коммерческим компаниям (…) и, если инициатива полезная, средства будут выделяться. Но они должны выделяться на конкурентной основе, а не сто процентов одно организации».

О резиденциях, кортежах и охране

Валерий Цепкало отметил, что ему не очень понятно, зачем президенту нужна многочисленная охрана и кортежи. Если человек понимает, что его срок у власти конституционно ограничен и он собирается уйти вовремя, сделав при этом что-то для страны, ему нечего бояться своих людей и своего народа. Для проживания и работы, уверен он, главе государства достаточно одной резиденции.

Остальные уже существующие резиденции стоит использовать, чтобы извлекать из них коммерческую выгоду. Например, сдавать, как гостиницы. А Дворец Независимости должен стать общественным объектом, где будут проводить конференции, семинары, и другие мероприятия.

О президентском самолете

По мнению Валерия Цепкало: глава государства должен летать самолетами национальной авиакомпании, а не частным. Это позволит президенту видеть состояние национальной авиакомпании, своих аэропортов, и делать все, чтобы они становились объектом гордости.

О Параде Победы

Парад Победы Валерий Цепкало считает хорошей традицией. «Это важное событие для белорусского народа», — отметил он. В тоже время кандидат в кандидаты против, чтобы по городу ездила тяжелая техника и ломала асфальт, на ремонт которого потом тратятся немалые деньги. А пеший парад и гуляния, стоит проводить.

 
 
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Валерий Цепкало рассказал молодежи о том, что он думает по поводу распределения, БРСМ и других проблем, что волнуют парней и девушек.
 
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