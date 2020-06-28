|
Геннадий Овсянников: «Не бывает полностью прожить Гамлета – после спектакля тебя должны забрать в Новинки»
Источник материала: СТВ
Актёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Геннадий Овсянников: «Не бывает полностью прожить Гамлета – после спектакля тебя должны забрать в Новинки»
Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Актёр Овсянников о зрителе: «Более стадным стал. Дворец спорта перешёл в театр» Вадим Щеглов, ведущий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)