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Геннадий Овсянников: «Не бывает полностью прожить Гамлета – после спектакля тебя должны забрать в Новинки»

28.06.2020 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Актёр Овсянников о зрителе: «Более стадным стал. Дворец спорта перешёл в театр»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как зацепить зрителя? Как найти контакт?

Геннадий Овсянников: «Не бывает полностью прожить Гамлета – после спектакля тебя должны забрать в Новинки»

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Правдой. Потому что, как бы я ни кривлялся, как бы я что ни делал (что уже мне – я уже кривляний вот столько знаю), а когда просто живой человек – вот надо сделать живую жизнь живого человека. Вот если это будет. Поэтому я когда-то, фильм Дима Михалевич снял, я сказал: «Не бывает полностью прожить Гамлета – после спектакля тебя должны забрать в Новинки». Да и Лира тоже. Это штрихпунктирная роль. А когда сплошной – не сделаешь это никогда.

Люди в материале: Геннадий Овсянников

 
 
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Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Актёр Овсянников о зрителе: «Более стадным стал. Дворец спорта перешёл в театр» Вадим Щеглов, ведущий...
 
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