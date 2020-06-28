Рабочие поездки Президента в Брест и Солигорск: когда в центре внимание – обычные люди и их проблемы

Источник материала: ОНТ

Разговоры напрямую случаются регулярно. Посещая предприятия, хозяйства, учебные коллективы Президент никогда не упускает возможности поговорить с простыми людьми и своих подчиненных к этому приучает. Даже не смотря на регулярность таких спонтанных встреч, каждый раз к ним буквально приковано внимание. Ведь это тот случай, когда между народом и властью нет расстояния. Белорусы – народ открытый.

Есть вопросы – задают. А когда Президент на расстоянии вытянутой руки и готов не только слушать, не только отвечать, но и не гнушается решать даже чьи-то бытовые вопросы, прямо на месте отдавая поручения – тут особая энергетика жизни.

Пока одни говорили, как умели, другие выживали, как могли. Полторы сотни километров от Солигорска до Минска шахтёры прошли за три дня. Разбили лагерь на площади Независимости тогда ещё не очень понимавшего, что с этой независимостью делать, государства. За их спинами стоял Ленин, обещавший, что каждому по труду. А получили, что получили.

Новая власть выглядывала из окон Дома правительства и – почти наверняка – не очень понимала, что ей со всем этим делать.

Дмитрий Серяков, бригадир лавы четвёртого рудника предприятия «Беларуськалий»: «Отец мой застал как раз эти времена, он тоже работал здесь, тоже в лаве. Вот он это застал. Я тогда маленький был, помню, что денег не платили, вот они тогда пешком из Солигорска пошли в Минск. Сейчас все люди – идёшь наверх, к руководству, разговариваешь – тебя прекрасно все понимают, входят в твоё положение и идут на уступки».

Труд, стоивший копейки в начале девяностых, в наши дни один из самых высокооплачиваемых. Да и на потомственного шахтёра смотрят с завистью.

И это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Сегодня «Беларуськалий» – один из самых крупных налогоплательщиков страны, бренд с мировым именем. А шахтёры права отстаивают не на площадях, а в кабинетах, ну или на таких вот встречах.

Но призывы вернуться в 1994-й раздаются тот тут, то там. К слову, буквально несколько дней назад календарь показал: с первого тура первых президентских выборов прошло 26 лет. А что, если и правда, перемен требуют чьи-то сердца?

Президент убеждён: романтизировать революции кому-то выгодно. И намекает: поддавшись на обещания, за которыми ничего не стоит, проснуться можно в другой стране.

При этом Александр Лукашенко всё чаще говорит, что признаёт разницу взглядов. На неделе готовность говорить со всеми Президент доказал.

Некоторая нервозность, кажется, повисла в воздухе. Во взглядах читается настороженность. Александр Лукашенко знает: здесь есть протестующие. Ситуация для Президента не самая комфортная.

Важнейшим станет вопрос аккумуляторного завода. Закрыть, нельзя оставить! Разбор пунктуации растянулся на 2,5 года.

Референдум – самая народная форма принятия решений. Разве нет? Но даже такой исход оставит след недовольства в определённых кругах. Одни обвинят пришедших – мол, прогнулись под власть. Другие… а, впрочем, обвинять Александра Лукашенко для кого-то стало хобби.

Конечно, разговаривать с теми, кто тебя поддерживает, проще. Это мы видели в Полоцке и Светлогорске, в Солигорске и Гродно. Вообще, говорить со своим народом – долг Президента. Здесь нет никакой героизации! Только вот язык у Александра Лукашенко и его оппонентов разный.

По сути единственное, чего просит Александр Лукашенко, уважительного отношения. Не у этих конкретных людей, а у некого собирательного образа белорусской оппозиции.

Страна одна, а взгляды разные – так бывает. Но что отличает людей – да вообще от всех? Умение разговаривать.

Фото: БЕЛТА

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