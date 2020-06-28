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Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

28.06.2020 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В режиме онлайн в Дятлово работают 5 кружков из 12 – по просьбам родителей. Большой плюс – охват детей из сельской местности, которые не всегда могли добраться на занятия в райцентр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Есть также возможности заниматься по интересам, используя оба формата. Здесь же, в центре, педагоги организовали кружки и с выездом в сельскую местность. Было бы желание!

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Галина Буро, корреспондент:
Агрогородок Гезгалы. В советское время здесь располагался военный городок стратегического назначения. Кстати, именно отсюда в 1996 году было вывезено последнее ядерное оружие – ракетный комплекс «Тополь-М». Сегодня дома переданы государству, здесь живут люди. До райцентра всего 15 километров, но каждый день не наездишься. Поэтому кружки сами приезжают к детям.

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Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Сегодняшнее занятие, ребята, у нас посвящено изготовлению контурной модели истребителя МиГ-29ОВТ. Вот такая модель должна у нас получиться.

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Истребитель по чертежам в мельчайших деталях. Точная копия в масштабе. Вот он – повод, когда ученики и летом с радостью сели за парты. Отличная возможность изучить военную технику, да еще почувствовать себя настоящим конструктором.

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Евгений Емельянчик, учащийся Гезгаловской средней школы:
Когда мне сказали, что мы будем делать модельки самолетов, я думал, это будет очень сложно и у меня не получится. Но на самом деле у меня получилось, и это очень легко. Мне очень понравилось. Надеюсь, это не в последний раз, что к нам еще приедут.

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Не удивительно, что ученики кружка «Стендовый моделизм» всегда в призерах соревнований. Вот их работы – техника времен Великой Отечественной войны: тяжелый танк ИС-2, БТР М3 «Скаут» или бомбардировщик ПО-2, на нем летали летчицы легендарного полка «Ночные ведьмы», в 1944-м базировались как раз в Дятловском районе.

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Федор Бойко, руководитель кружка «Стендовый моделизм» Дятловского центра творчества детей и молодежи:
Прежде чем сделать модель, ребята изучают историю создания этой техники, экипажей, которые воевали, где участвовали, в каких исторических событиях. Естественно, это все позволяет ребятам более наглядно изучать историю нашей страны, мировую историю, историю техники. Я считаю, что для мальчика это очень даже полезно.

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Ну и куда уж без испытаний. Модели самолетов готовы, можно на взлет!

Люди в материале: Галина Буро, Евгений Емельянчик, Федор Бойко

 
 
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Новости Беларуси. В режиме онлайн в Дятлово работают 5 кружков из 12 – по просьбам родителей. Большой плюс – охват детей из сельской местности, которые не всегда...
 
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