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Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В режиме онлайн в Дятлово работают 5 кружков из 12 – по просьбам родителей. Большой плюс – охват детей из сельской местности, которые не всегда могли добраться на занятия в райцентр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Есть также возможности заниматься по интересам, используя оба формата. Здесь же, в центре, педагоги организовали кружки и с выездом в сельскую местность. Было бы желание!
Галина Буро, корреспондент:
Сегодняшнее занятие, ребята, у нас посвящено изготовлению контурной модели истребителя МиГ-29ОВТ. Вот такая модель должна у нас получиться.
Истребитель по чертежам в мельчайших деталях. Точная копия в масштабе. Вот он – повод, когда ученики и летом с радостью сели за парты. Отличная возможность изучить военную технику, да еще почувствовать себя настоящим конструктором.
Евгений Емельянчик, учащийся Гезгаловской средней школы:
Не удивительно, что ученики кружка «Стендовый моделизм» всегда в призерах соревнований. Вот их работы – техника времен Великой Отечественной войны: тяжелый танк ИС-2, БТР М3 «Скаут» или бомбардировщик ПО-2, на нем летали летчицы легендарного полка «Ночные ведьмы», в 1944-м базировались как раз в Дятловском районе.
Федор Бойко, руководитель кружка «Стендовый моделизм» Дятловского центра творчества детей и молодежи:
Ну и куда уж без испытаний. Модели самолетов готовы, можно на взлет!
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Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам
Новости Беларуси. В режиме онлайн в Дятлово работают 5 кружков из 12 – по просьбам родителей. Большой плюс – охват детей из сельской местности, которые не всегда...
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