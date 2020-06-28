Несколько районов Минска остались без качественной воды. Как утоляли жажду и что сделано, чтобы больше не повторилось?

Источник материала: ОНТ

Вся страна следила за новостями с ужасно пахнущей водой из кранов в Минске. Тема раскрывалась точно со всех сторон. Журналисты ОНТ объехали не только все улицы, но все ведомства, которые имеют отношение к решению и главное недопущению таких проблем. Очереди за чистой водой! Никуда не годится.

Вообще для Минска – это нонсенс. Пора бы разобраться с тем, почему в этих двух районах – самых густонаселённых – никак не появится качество воды, как во всей остальной столице. Очевидно, это приоритетный план для городских властей. И если вдруг раньше они так не считали, то после того, как в вопрос пришлось вмешаться лично Президенту (сразу по прилёту из Москвы Лукашенко погрузился и в его решение) что-то подсказывает, что скоро долгожданная госпрограмма «Чистая вода», наконец, доберётся до каждой минской квартиры. Не просто по каким-то техническим нормам, а по факту.

Водный коллапс в Минске произошел 24 июня в самый разгар лета. В водопроводные сети попали вредные примеси с резким запахом, который ощутили жители сразу двух районов столицы Фрунзенского и Московского.

Первые пробы показали – в трубы попал с трудом поддающийся анализу коктейль, происхождение которого еще предстоит изучить специалистам. Но уже в первый день была дана предварительная оценка и во всех источниках информации, на интернет сайтах, телеграмм каналах объявлено: вода не соответствует нормам и в употребление не годится.

Все санитарные службы города и «Минскводоканал» оперативно включились в процесс выяснения причин произошедшего. Впрочем, специалисты признают, установить, что или кто именно испортил воду, в первые часы было сложно. Так сложилось, что часть Минска снабжается водой из подземных источников, то есть из артезианских скважин, а часть – Московский, Фрунзенский и частично Октябрьский районы – из поверхностных источников, проще говоря, из озера. Но это не должно пугать потребителя. Вода из резервного водохранилища Крылово, расположенного около деревни Вишневка Минского района, обязательно проходит несколько этапов очистки перед тем как попасть в водопроводную сеть: ее обеззараживают хлором, удаляют оттуда фитопланктон и другие ненужные частицы.

С помощью услуг ЖКХ стали промывать внутриквартальные и внутридомовые сети. Быстрее слить некачественную воду помогли также спасатели МЧС.

Жителей, а их в двух крупных районах столицы проживает более 800 тысяч, попросили посодействовать в очистке системы и в течение 10-15 минут слить воду в квартирах: из кранов, стояков и бачков. Городские власти при этом пообещали сделать перерасчет в коммунальных жировках. А пока устранялись последствия ЧП, в жаждущие районы оперативно выехали мобильные резервуары с питьевой водой.

Утолить жажду двум столичным районам помогал весь город, вся страна. По информации торговли, спрос на питьевую воду в последние дни вырос в 10 раз. Производители различных напитков перепрофилировались и увеличили поставки в Минск самого дефицитного и ходового товара.

Ситуация с водой мгновенно попала в поле особого внимания со стороны Главы государства.

Приоритетная задача – не оставить без воды детские сады и больницы. Помощь в водоснабжении оказывали также предприниматели, неравнодушные люди.

Нормальная вода действительно появилась спустя сутки. Сначала в сотне домов. Потом в целых кварталах. В пятницу «Минскводоканал» отчитался – промывка системы водоснабжения завершена полностью.

Специалисты «Минскводоканала» проанализируют внештатную ситуацию и сделают выводы, как избежать подобного в будущем. Центр городской гигиены тем временем констатирует – в проблемных районах из кранов пошла чистая вода.

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