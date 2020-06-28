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Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры

28.06.2020 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это кадры из одного из роликов от гродненской молодежи. Проект «А у нас во дворе».

Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры

Оказалось, резиночка, казаки-разбойники, путаница, выбивалы, горячая картошка, съедобное-несъедобное – это не анахронизмы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Старые добрые дворовые игры и сейчас у детворы в топе.

На улице нескучно – напомнил школьникам Гродненский БРСМ. Сначала онлайн – мол, делитесь играми номер один своего двора. И понеслось.

«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры

Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры

Сотни видеороликов со всей области и проект значительно вырос в масштабах. Не гаджетами едиными. Интерес к дворовым играм неподдельный, организацию взяли на себя волонтеры.

Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры

Александра Уронич, жительница Гродно:
Мне очень нравится. Мы во дворе возле моего дома выходим с друзьями, играем в прятки, в салки, прыгаем на скакалке.

Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры

Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры

Ну а чтобы был стимул, ребята продумали и концепцию активного времяпрепровождения. В сентябре здесь пройдет фестиваль дворовых игр, битва микрорайонов. Победителям в награду – футбольные ворота или баскетбольные кольца, тут уже на выбор.

Точные копии в масштабе. Школьники из Гродненской области собирают модели военной техники по чертежам

Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Конечным продуктом этого проекта станет брошюра-подсказка с описанием полным, с содержанием, скажем так, с инструкцией по дворовым играм, которая станет в помощь бойцам наших студенческих отрядов, которые будут работать в профильных педагогических отрядах в летних оздоровительных лагерях.

Люди в материале: Галина Буро, Александра Уронич

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Это кадры из одного из роликов от гродненской молодежи. Проект «А у нас во дворе». Оказалось, резиночка, казаки-разбойники, путаница, выбивалы,...
 
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