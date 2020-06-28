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Казаки-разбойники, салки, резиночки. Как гродненские школьники играют в любимые всеми дворовые игры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это кадры из одного из роликов от гродненской молодежи. Проект «А у нас во дворе».
Оказалось, резиночка, казаки-разбойники, путаница, выбивалы, горячая картошка, съедобное-несъедобное – это не анахронизмы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На улице нескучно – напомнил школьникам Гродненский БРСМ. Сначала онлайн – мол, делитесь играми номер один своего двора. И понеслось.
Сотни видеороликов со всей области и проект значительно вырос в масштабах. Не гаджетами едиными. Интерес к дворовым играм неподдельный, организацию взяли на себя волонтеры.
Александра Уронич, жительница Гродно:
Ну а чтобы был стимул, ребята продумали и концепцию активного времяпрепровождения. В сентябре здесь пройдет фестиваль дворовых игр, битва микрорайонов. Победителям в награду – футбольные ворота или баскетбольные кольца, тут уже на выбор.
Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
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Новости Беларуси. Это кадры из одного из роликов от гродненской молодежи. Проект «А у нас во дворе». Оказалось, резиночка, казаки-разбойники, путаница, выбивалы,...
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