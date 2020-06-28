Виктор Лукашенко, счет в швейцарском банке, $800 млн. Зачем СМИ бездумно распространяют откровенную ложь? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Високосный 2020-й политически горячий не только для белорусов. Хотя, разумеется, для нас наши выборы куда важнее всех остальных. Впрочем, не будем забывать, что давно закончились времена, когда выборы можно считать сугубо личным делом отдельно взятой страны. Увы. Зачастую «заинтересованных» из-за рубежа слишком много. Ну что ж, такие правила игры. Вот и мы к ним готовы. Тем более что, по большому счёту, ничего нового.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет. Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно. Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела».

Вот этот пример, который привёл Президент, заслуживает внимания. Хоть мы и привыкли, что все эти годы оппоненты власти приписывают Александру Лукашенко какие-то баснословные счета, а наш Президент так же терпеливо парирует – найдёте – всё ваше.

Но на этот раз случай представляет собой ну совсем откровенный фейк. Видимо его мастерили в фотошопе настолько суетливо, что даже не задумались о достоверности. Так что мы имеем дело с редким в наше время видом неприкрытого вранья, которое даже не попытались обрамить признаками правдоподобности.

Поэтому сегодняшний выпуск рубрики «Антифейк» рискует стать самым коротким. Всё слишком очевидно.

Ложь, которую постоянно повторяют, становится правдой. Эту крылатую фразу французский дипломат Франсуа де Шатобриан произнёс ещё в начале XIX века.

Но 200 лет назад не было Telegram-каналов, которые за пару дней могут сделать такое, на что сарафанному радио понадобились бы годы. Один написал ложь, другие перепостили, и вот уже её читают миллионы.

Очевидный пример. Блогер, которого уже много раз ловили на фейках, публикует очередную «бомбу». Якобы у Виктора Лукашенко на счету в швейцарском банке более $800 млн. Даже сам автор удивляется этим цифрам. Мол, трудно поверить, но это подтвердили сразу несколько источников, что да - именно в этом банке. Да и документ, как говорится, прилагается.

Громкую новость тут же подхватили другие Telegram-каналы, мессенджеры, соцсети и даже сайты – с доменом by и не только. Информационная волна поднялась на такую высоту, что комментировать её пришлось самому Президенту.

Ожидаемо нашлись те, кто написал в комментариях - выгораживает сына. Мол, слова не аргумент, подавай нам документ. Резонно. Поэтому телеканал ОНТ обратился напрямую, в тот самый швейцарский банк с чётким вопросом: Является ли опубликованный скриншот выписки достоверным и есть ли у Виктора Лукашенко вообще какие-то счета? Ответ не заставил ждать.

Натали Биасин, руководитель отдела медиакоммуникаций банка Сredit Suisse: «Скриншот выписки из системы интернет-банкинга - это подделка. Credit Suisse не имеет никаких клиентских отношений с указанным лицом. Мы уже проинформировали об этом соответствующие органы».

Коротко и ясно. А значит - скриншот – фейк! Счёта нет! Причём, официальное письмо швейцарского банка мы получили в течение дня. И это так же могли сделать другие СМИ, которые бездумно и, как оказалось, безответственно, постили чужую подделку.

Зачем? Да чтобы успеть повторить ложь как можно больше раз. Вот только правдой она уже не станет. Но солгавший однажды, солжёт и дважды. Народная мудрость. А вам нравится, когда вас обманывают? Нам – нет. Поэтому «Антифейк» на чеку.

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