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Виктор Лукашенко, счет в швейцарском банке, $800 млн. Зачем СМИ бездумно распространяют откровенную ложь? Рубрика «Антифейк»
Источник материала: ОНТ
Високосный 2020-й политически горячий не только для белорусов. Хотя, разумеется, для нас наши выборы куда важнее всех остальных. Впрочем, не будем забывать, что давно закончились времена, когда выборы можно считать сугубо личным делом отдельно взятой страны. Увы. Зачастую «заинтересованных» из-за рубежа слишком много. Ну что ж, такие правила игры. Вот и мы к ним готовы. Тем более что, по большому счёту, ничего нового.
Вот этот пример, который привёл Президент, заслуживает внимания. Хоть мы и привыкли, что все эти годы оппоненты власти приписывают Александру Лукашенко какие-то баснословные счета, а наш Президент так же терпеливо парирует – найдёте – всё ваше.
Но на этот раз случай представляет собой ну совсем откровенный фейк. Видимо его мастерили в фотошопе настолько суетливо, что даже не задумались о достоверности. Так что мы имеем дело с редким в наше время видом неприкрытого вранья, которое даже не попытались обрамить признаками правдоподобности.
Поэтому сегодняшний выпуск рубрики «Антифейк» рискует стать самым коротким. Всё слишком очевидно.
Ложь, которую постоянно повторяют, становится правдой. Эту крылатую фразу французский дипломат Франсуа де Шатобриан произнёс ещё в начале XIX века.
Но 200 лет назад не было Telegram-каналов, которые за пару дней могут сделать такое, на что сарафанному радио понадобились бы годы. Один написал ложь, другие перепостили, и вот уже её читают миллионы.
Очевидный пример. Блогер, которого уже много раз ловили на фейках, публикует очередную «бомбу». Якобы у Виктора Лукашенко на счету в швейцарском банке более $800 млн. Даже сам автор удивляется этим цифрам. Мол, трудно поверить, но это подтвердили сразу несколько источников, что да - именно в этом банке. Да и документ, как говорится, прилагается.
Громкую новость тут же подхватили другие Telegram-каналы, мессенджеры, соцсети и даже сайты – с доменом by и не только. Информационная волна поднялась на такую высоту, что комментировать её пришлось самому Президенту.
Ожидаемо нашлись те, кто написал в комментариях - выгораживает сына. Мол, слова не аргумент, подавай нам документ. Резонно. Поэтому телеканал ОНТ обратился напрямую, в тот самый швейцарский банк с чётким вопросом: Является ли опубликованный скриншот выписки достоверным и есть ли у Виктора Лукашенко вообще какие-то счета? Ответ не заставил ждать.
Коротко и ясно. А значит - скриншот – фейк! Счёта нет! Причём, официальное письмо швейцарского банка мы получили в течение дня. И это так же могли сделать другие СМИ, которые бездумно и, как оказалось, безответственно, постили чужую подделку.
Зачем? Да чтобы успеть повторить ложь как можно больше раз. Вот только правдой она уже не станет. Но солгавший однажды, солжёт и дважды. Народная мудрость. А вам нравится, когда вас обманывают? Нам – нет. Поэтому «Антифейк» на чеку.
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Виктор Лукашенко, счет в швейцарском банке, $800 млн. Зачем СМИ бездумно распространяют откровенную ложь? Рубрика «Антифейк»
Високосный 2020-й политически горячий не только для белорусов. Хотя, разумеется, для нас наши выборы куда важнее всех остальных. Впрочем, не будем забывать, что давно...
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