Актёр Овсянников о зрителе: «Более стадным стал. Дворец спорта перешёл в театр»

Источник материала: СТВ

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Как Овсянников с гигантским муравейником в лесу разговаривал: «Останавливаюсь, смотрю – стоит мужик и пацана держит за руку»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как изменился зритель? Он стал более благодарным? Или более холодным? Или более требовательным?





Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:

Вот этого не могу сказать. Я знаю, что более стадным стал. Это точно. Потому что сейчас привыкли везде аплодировать. Как музыка заиграла, так и… Это всё из Дворца спорта перешло. Все: «А-а-а!» Вот дударевский вечер. «Станцуй, я тебе письмо принёс». И только начинаешь под «Лявоніху», и в зале уже пошло. А тут – сыну посылал письмо и письмо возвратилось назад, не нашло сына.