|
Актёр Овсянников о зрителе: «Более стадным стал. Дворец спорта перешёл в театр»
Источник материала: СТВ
Актёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Как Овсянников с гигантским муравейником в лесу разговаривал: «Останавливаюсь, смотрю – стоит мужик и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)