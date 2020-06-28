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Клубничное варенье: 5 секретов приготовления

28.06.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Клубничное варенье: 5 секретов приготовления

Ароматное варенье из клубники так приятно есть зимой, ведь оно безумно вкусное и напоминает о лете. Делимся секретами идеального клубничного варенья и рассказываем, как его приготовить разными способами.

Секреты приготовления:

1. Отбирайте для варенья-пятиминутки целые крепкие ягоды, чтобы при варке они не развалились. 

2. Мыть клубнику нужно так: засыпьте ягоду в емкость с водой и аккуратно перемешивайте. Если на клубнике остался песок, то таким образом он уйдет в воду, которую затем необходимо слить.

3. Очищайте клубнику от листиков уже после того, как помыли ее, чтобы ягода не потеряла форму и осталась сочной.

4. Чем больше времени варится варенье, тем гуще и темнее оно становится. Самое жидкое и прозрачное – пятиминутка, в которой ягоды остаются целыми, а сироп – прозрачным. Варенье можно варить и дольше – от часа до двух. При таком варианте приготовления блюдо будет густым, тягучим и почти с однородной консистенцией.

5. Снимайте пенку, пока варенье варится, тогда оно получится более прозрачным и лучше будет храниться. К тому же, пенка из клубничного варенья – очень вкусная, воздушная и приятная по консистенции. Ее можно добавлять в творог, йогурт, подавать к чаю или кофе.

Как приготовить густое варенье из клубники: 

1 кг клубники засыпьте 1 кг сахара. Оставьте на 4-5 часов, чтобы клубника пустила сок. Затем поставьте ягоды на медленный огонь, доведите до кипения и варите примерно 2-2,5 часа. За это время ягоды разварятся, варенье загустеет и потемнеет. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками, переверните и дайте остыть, затем уберите на хранение.

Как приготовить пятиминутку из клубники:

На 1 кг клубники возьмите примерно 800 г сахара. Засыпьте ягоды и оставьте их для того, чтобы они пустили сок, на 4-5 часов. Затем поставьте их на средний огонь и варите до закипания. Разложите по стерилизованным банкам, переверните вниз крышками и накройте одеялом. Когда остынут, уберите в прохладное место для хранения.

Фото: lechovbanke.ru

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Ароматное варенье из клубники так приятно есть зимой, ведь оно безумно вкусное и напоминает о лете. Делимся секретами идеального клубничного варенья и...
 
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