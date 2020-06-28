Юная девичья аудитория активно обсуждает Николая Лукашенко в Сети

Источник материала: ОНТ

Как тут не ответить тем, кто утверждает, что молодёжь нынче парадов не смотрит. Оказывается, ещё как смотрит. Правда, тут у кого какие предпочтения. Пример неожиданный, но приятный, – тоже как никак на привлекательный имидж белорусов сработал.

И знаете, благодаря кому? Николай Лукашенко. Уверены, он не ожидал ещё больше нашего. Но вот факт. Пока взрослые рассматривали стальную мощь техники и военную выправку солдат из разных стран, юная девичья часть аудитории (оказывается есть у парада и такая) активно обсуждала младшего сына белорусского Президента, который уже успел стать настоящей звездой Tik Tok.

Это хороший ответ о том, что, во-первых, молодёжь парады смотрит, а, во-вторых, даже когда фоном военная техника, они видят и думают о совершенно мирных вещах. И вот в такие минуты у нас, у взрослых, сердце сжимается. Так хочется, чтобы их будни были полны мирными заботами. А техника только на парадах.

Впрочем, видеть истину надо не только уметь, но и хотеть. Ведь немало тех, кого не убедишь. Тех, кто считает, что его точка зрения единственно верная. И это своё убеждение такие люди готовы питать чем угодно, даже ложью. Вот, например, не пожал Путин руку Николаю на трибуне, когда приветствовал ветеранов. И всё! Готовая жёлтая сенсация. Но ведь всё очевидно. Во-первых, Николай не ветеран, а здесь четкий протокол. А во-вторых, за пять минут до этого Путин и гости (в том числе и Николай Лукашенко) уже виделись прежде, чем выйти на трибуны. Всё просто. И очевидно. Но не для тех, кто кругом чувствует подвох и пытается в этом убедить окружающих. Жаль, конечно, но что поделаешь!

Фото: БЕЛТА

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