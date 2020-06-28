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В чемпионате Испании «Барселона» теряет очки

28.06.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Испании «Барселона» теряет очки

«Барселона» вновь теряет очки. В 32-ом туре чемпионата Испании по футболу «сине-гранатовые» сыграли вничью с «Сельтой» – 2:2.

Один из голов в активе российского нападающего Фёдора Смолова. За «Барселону» два мяча провёл уругваец Луис Суарес. «Барса» вышла на первое место в таблице. Но сегодня мадридский «Реал» может обеспечить себе лидерство. Королевский клуб на выезде сыграет с «Эспаньолом». «Реал» отстаёт от «Барселоны» на один балл. 

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«Барселона» вновь теряет очки. В 32-ом туре чемпионата Испании по футболу «сине-гранатовые» сыграли вничью с «Сельтой» – 2:2. Один из голов в активе российского...
 
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