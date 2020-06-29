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«Сделано!»: совместный проект трёх белорусских телеканалов стартует 3 июля

29.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Сделано!»: совместный проект трёх белорусских телеканалов стартует 3 июля

Не только новые формы и новые форматы, но и новые проекты не перестаём представлять вашему вниманию. И хотя впереди у ОНТ много развлекательных премьер – один «Народный повар» чего стоит, ждите уже в июле, – но раз уж у нас с вами сейчас программа общественно-политическая, то и про соответствующую премьеру уместнее будет сказать.

Год выборов – это, извините за вынужденный каламбур, не только время, когда мы выбираем. Это даже не только время, когда мы строим планы на будущее. Прежде всего, это возможность в череде дней и текущих забот посвятить внимание и время, чтобы осознать проделанный путь. Окинуть взором то, что мы с вами за прошедшее время возродили, создали, изобрели, открыли, развили. И это, поймите правильно, не смотр достижений народного хозяйства. Это чёткая фиксация своей состоятельности как народа, чтобы мы с присущей белорусам застенчивостью не тушевались, когда где-то за рубежом кто-то хвастает достижениями своей страны. Нам тоже есть чем гордиться. Ведь мы смогли не только сохранить промышленные гиганты с огромной историей и именами, звучащими по всему миру, но и запустить новичков, которые стремительно встроились в тренды. Например, наш IT-сектор.

Итак, «Сделано!». Под таким названием уже со следующей недели телезрители увидят совместный проект трёх телеканалов: ОНТ, Первого и СТВ. Первый эфир символично состоится уже 3 июля, в День Независимости нашей страны. 

Подробности – в видеоинформации.


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Не только новые формы и новые форматы, но и новые проекты не перестаём представлять вашему вниманию. И хотя впереди у ОНТ много развлекательных премьер – один...
 
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