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Клиенты Белгазпромбанка жалуются, что их ячейки вскрыли, оттуда исчезли ценности
Источник материала: KYKY>
Какое-то время клиенты Белгазпромбанка (11 июня в его головном офисе проходили обыски) не могли проверять содержимое своих депозитарных ячеек из-за следственных действий в банке. Но в прошлый вторник клиентам вернули доступ к ячейкам, и некоторые стали жаловаться: их ячейки вскрыли без их присутствия, и оттуда пропало содержимое.
Вдобавок клиенты предполагают, что их имущество из ячеек даже попало в телеэфир. Речь о
В итоге несколько человек написали заявления в банк с претензиями по поводу произошедшего,
Добавим, что доступ к конфиденциальной информации о клиенте банка, у которого есть договор на обслуживание депозитарной ячейки, способны получить некоторые сотрудники банка. А еще – уполномоченные представители клиента. В остальных случаях эти данные банк предоставляет по запросу некоторых госорганов, в том числе: судов, налоговиков, таможенников, органов принудительного исполнения судебных постановлений, Комитета госконтроля.
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Какое-то время клиенты Белгазпромбанка (11 июня в его головном офисе проходили обыски) не могли проверять содержимое своих депозитарных ячеек из-за следственных...
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