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Клиенты Белгазпромбанка жалуются, что их ячейки вскрыли, оттуда исчезли ценности

29.06.2020 06:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Какое-то время клиенты Белгазпромбанка (11 июня в его головном офисе проходили обыски) не могли проверять содержимое своих депозитарных ячеек из-за следственных действий в банке. Но в прошлый вторник клиентам вернули доступ к ячейкам, и некоторые стали жаловаться: их ячейки вскрыли без их присутствия, и оттуда пропало содержимое.

Вдобавок клиенты предполагают, что их имущество из ячеек даже попало в телеэфир. Речь о сюжете, посвященном «делу Белгазпромбанка»: телеканал «Беларусь 1» показывал оперативную съемку обысков. По отдельным деталям (количеству ценностей, номерам, упаковке) клиенты банка сделали предварительный вывод, что в кадре оказались их вещи.

В итоге несколько человек написали заявления в банк с претензиями по поводу произошедшего, передает TUT.by. В Белгазпромбанке подтвердили, что получили обращения (а сколько – не уточнили). Их направили в управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. В банке также напомнили, что доступ к ячейке дают только клиенту или его представителю – таковы правила. «Третьим лицам доступ к депозитарной ячейке предоставляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь», – уточнили в Белгазпромбанке.

Добавим, что доступ к конфиденциальной информации о клиенте банка, у которого есть договор на обслуживание депозитарной ячейки, способны получить некоторые сотрудники банка. А еще – уполномоченные представители клиента. В остальных случаях эти данные банк предоставляет по запросу некоторых госорганов, в том числе: судов, налоговиков, таможенников, органов принудительного исполнения судебных постановлений, Комитета госконтроля.

 
 
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Какое-то время клиенты Белгазпромбанка (11 июня в его головном офисе проходили обыски) не могли проверять содержимое своих депозитарных ячеек из-за следственных...
 
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