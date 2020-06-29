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Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста
29.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта РБ, наилучший человек, любящий отец и муж, замечательный сын.
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Самый сильный человек Бреста, чемпион, рекордсмен города и Беларуси, лучший пауэрлифтер города над Бугом. Один из сильнейших пауэрлифтеров в истории Беларуси Сергей Кузнецов находился в крайне тяжёлом состоянии в больнице. Скончался он 27 июня.
Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким о такой значимой утрате!
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