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Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста

29.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта РБ, наилучший человек, любящий отец и муж, замечательный сын.

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Самый сильный человек Бреста, чемпион, рекордсмен города и Беларуси, лучший пауэрлифтер города над Бугом. Один из сильнейших пауэрлифтеров в истории Беларуси Сергей Кузнецов находился в крайне тяжёлом состоянии в больнице. Скончался он 27 июня.

Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким о такой значимой утрате!

Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста

Подробнее про этого человека можно прочитать по ссылке.

Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста

Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста

Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста
Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста

Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Беларуси, самый сильный человек Бреста
 
Теги: Брест
 
 
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  Умер Сергей Кузнецов, мастер спорта РБ, наилучший человек, любящий отец и муж, замечательный сын. Самый сильный человек Бреста, чемпион, рекордсмен города и...
 
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