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Цепкало злит Лукашенко, адвокат запереживал за Бабарико. Самое важное о выборах в Беларуси к 29 июня

29.06.2020 06:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

В интервью Forbes экс-глава ПВТ Валерий Цепкало вновь произнес острую фразу в адрес Александра Лукашенко. «Если уж проигрывать [на выборах], то я бы предпочел проиграть любому из кандидатов, кроме Лукашенко», – сказал он. По его мнению, кто бы ни пришел к власти в Беларуси, он сделает так, что в стране разовьется рыночная экономика, бизнесу станет легче жить, а беларусы будут без страха реализовывать свои базовые права: например, выражать личное мнение. Также Цепкало считает, что арест экс-банкира Виктора Бабарико существенно повысил его рейтинг.

Что насчет Бабарико? Его адвокат Дмитрий Лаевский в беседе с «Московским комсомольцем» выразил «большую обеспокоенность»: его подзащитному, находящемуся в СИЗО КГБ, не доходят письма. А люди шлют их чуть ли не пачками. «Я надеюсь, этот вопрос отпадет. И в следующий раз, когда мы будем разговаривать, я услышу, что письма ему передают в том количестве, в котором они поступают», – рассказал адвокат. Лаевский добавил, что продукты Виктор получает вроде как в полном объеме. При этом проблема едко пахнущей воды в Минске коснулась и СИЗО – и пока не особо ясно, как там собираются на это реагировать.

Александр Лукашенко снова высказался об уголовном деле против нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка. Ох. «Все страдают: «Ах, Лукашенко посадил!» – воскликнул президент. – А мы никого туда не звали. Мы действуем по закону, как это было всегда. А как иначе? 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк накрыли за отмывание денег». Лукашенко сказал, что оказался не в силах просто так смотреть, как выкачиваются «на нас заработанные деньги». Он имел в виду, в частности, шедевры беларуских авторов из коллекции Белгазпромбанка, которые якобы планировали вывезти из Беларуси.

Уже не открытие, что после постов с критикой власти журналисты госТВ лишаются программ, а артисты – концертов. Вот еще одна история: обладатель гран-при «Славянского базара» певец Алексей Гросс поделился в инстаграме, что попал в немилость и потерял возможность выступать на мероприятиях, всего-то поддержав честные выборы. Гроссу позвонили и отказали во всех государственных ивентах, он больше нигде не участвует. Музыкант назвал это «плевком в культуру». Больше о том, как медийные персоны, в том числе молчавшие годами, массово заговорили о ситуации в стране на фоне выборов, читайте вот здесь.

Кто ещё в президентской гонке

С нами семеро участников (хотя в самом начале было их 15), собравших и сдавших от 100 тысяч подписей за свое попадание в бюллетень. Это:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;
  • экс-глава ПВТ Валерий Цепкало;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Уже два претендента на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. Это Бабарико (по доверенности через свой штаб, так как сам Виктор находится в СИЗО КГБ) и Цепкало (лично). От остальных политиков ЦИК ждет документы до 4 июля включительно.

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
 
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