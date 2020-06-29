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Цепкало злит Лукашенко, адвокат запереживал за Бабарико. Самое важное о выборах в Беларуси к 29 июня
Источник материала: KYKY>
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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
В интервью Forbes экс-глава ПВТ Валерий Цепкало вновь
Что насчет Бабарико? Его адвокат Дмитрий Лаевский в беседе с «Московским комсомольцем»
Александр Лукашенко снова высказался об уголовном деле против нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка. Ох. «Все страдают: «Ах, Лукашенко посадил!» – воскликнул президент. – А мы никого туда не звали. Мы действуем по закону, как это было всегда. А как иначе? 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк накрыли за отмывание денег». Лукашенко сказал, что оказался не в силах просто так смотреть, как выкачиваются «на нас заработанные деньги». Он имел в виду, в частности, шедевры беларуских авторов из коллекции Белгазпромбанка, которые якобы планировали вывезти из Беларуси.
Уже не открытие, что после постов с критикой власти журналисты госТВ
Кто ещё в президентской гонке
С нами семеро участников (хотя в самом начале было их 15), собравших и сдавших от 100 тысяч подписей за свое попадание в бюллетень. Это:
Уже два претендента на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. Это Бабарико (по доверенности через свой штаб, так как сам Виктор находится в СИЗО КГБ) и Цепкало (лично). От остальных политиков ЦИК ждет документы до 4 июля включительно.
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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Цепкало злит Лукашенко, адвокат запереживал за Бабарико. Самое важное о выборах в Беларуси к 29 июня
Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
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