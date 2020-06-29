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Лесной Иерусалим: история подвига братьев Бельских

29.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белые пятна в истории Великой Отечественной войны остаются. Только после распада Советского Союза стало известно о подвиге братьев Бельских. Партизан, которые спасли столько же евреев, сколько и всемирно известный Оскар Шиндлер. О Бельских Голливуд тоже снял фильм. Сценарий основан на реальных событиях. Даже придумывать ничего не надо. С потомками героев пообщался корреспондент «МИР 24» из Беларуси Денис Кошелев.

В ее большом даже по американским меркам доме портреты родителей на самом видном месте. Рута – дочь Тувьи Бельского – командира единственного еврейского партизанского отряда на территории Беларуси. После войны ее отец эмигрировал. Сперва в Израиль, потом в США. Работал водителем грузовика. И редко рассказывал детям о своем прошлом.

«Когда мы выросли, мои дяди и тети начали приходить к нам в гости, навещать моих родителей. И все время они говорили нам: «Если бы не твой отец, нас бы не было в живых». И тогда мы стали узнавать у отца информацию, но это было не просто», – сказала дочь командира отряда Тувьи Бельского Рута Бельских.

Реальная история отряда Бельских легла в основу голливудского фильма «Вызов». В роли Тувьи – Дэниэл Крейг. Будущий командир отряда родился в большой еврейской семье, в деревне под Новогрудком между Гродно и Минском. Ее оккупировали через две недели после начала войны. Родителей, сестру и двух братьев убили. Тувья, Асаэль, Зусь и Арон чудом выжили и ушли в лес. Так и началась история еврейского партизанского отряда.

«Бельские не могли позволить себе активную борьбу с немцами, потому что у них недостаточно было вооружения», – сказала основательница и куратор Музея еврейского сопротивления г. Новогрудок Тамара Вершицкая.

Поначалу в лесу укрывалось 17 человек: братья, их родственники и соседи. Главная задача отряда – спасти как можно больше евреев. В сентябре 1943-го Бельские помогли бежать, а потом приютили узников новогрудского гетто, где немцы расстреляли 12 тысяч человек. Четыре месяца 250 человек рыли тоннель ложками, но ускользнуть получилось только сотне.

«Тувья Бельский в лесу очень часто повторял о еврейской гордости. И люди, которые приходили из гетто, выбравшись из невероятных условий, в лес и видели евреев, свободных, с оружием и верхом на лошади, люди рождались заново!» – добавила Тамара Вершицкая.

В Национальном архиве Беларуси хранится журнал учета состава отряда.

«Можно отследить графы по году рождения, национальности, профессии. Здесь примечательны позиции 359 и 360 – это Кушнер Зейдель и Кушнер Рая. Это прадедушка и прабабушка нынешнего зятя президента США Джареда Кушнера», – сказал заведующий отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Михаил Скоморощенко.

В Беларуси сегодня живет лишь один участник отряда Евгений Андрейчик. Туда он вместе с мамой и сестрой попал после побега из Минского гетто. Ему было шесть лет.

«Мы там были два месяца, к концу я все понимал на идише, но не мог говорить, потом также его и забыл. Помню похлебку без соли и что детям раз в неделю давали по стакану молока. Там были коровы, дойных коров шесть штук было», – поделился председатель Белорусской ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Евгений Андрейчик.

За все время существования Бельские спасли 1230 человек. Отряд был разделен на боевой и семейный лагерь. Последний прозвали «Лесной Иерусалим». Это был, по сути, небольшой городок в лесу: центральная поляна, на которой размещался штаб и место сбора отряда, от нее вглубь шла главная улица. По одну сторону от нее – землянки, где жили люди. По другую – были мастерские. Все, кто находился в лагере, должны были либо учиться, либо работать. Мастерские Бельских, говорят, помогали и другим партизанским отрядам Беларуси. Ремонтировали оружие, шили одежду, отправляли и продовольствие.

Бельские и их отряд за годы войны пустил под откос шесть немецких эшелонов, взорвали 20 мостов, провели 12 открытых боев. Недаром за голову Тувьи немцы давали сто тысяч рейхсмарок. О подвигах евреев-партизан в Советском Союзе вспоминать было не принято. А вот на Земле Обетованной по крупицам собирали воспоминания героев. Дочь одного из братьев Бельских Асаэля почти 20 лет назад выпустила книгу об отряде.

«Здесь, в Израиле, когда мы говорим про холокост – самое страшное время в истории для еврейского народа – мы особенно выделяем восстание в Варшавском гетто. И только потом вспоминаем про партизан, про их подвиг, они всегда были на втором месте. И, наконец, об этом стали больше говорить, возможно больше понимать», – рассказала дочь Асаэль Бельского Асаэла Бельски.

Своего отца Асаэла никогда не видела. После освобождения Беларуси он вступил в Красную Армию и ушел на фронт.

«Моя мама получили телеграмму, что ее муж погиб на войне. И в этот день, это был апрель 1945 года, она родила меня. Мне кажется, я была первым партизанским ребенком», – добавила Асаэла Бельски.

Потомки спасенных евреев в прошлом году приехали на место стоянки партизанского отряда. 150 человек. Из США, Великобритании, Израиля и Беларуси.

«Это было очень душевно и трогательно, по лицам этих людей было видно, заметно, что для них это важно, многие плакали», – сказал организатор встречи, бывший председатель налибокского сельсовета Александр Пилинкевич.

На месте, где был партизанский отряд, историки вместе с местными жителями хотят установить мемориал. В память о братьях Бельских, которые, несмотря на вклад в дело Победы, остались без высоких званий и наград.



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Теги: Гродно
 
 
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Белые пятна в истории Великой Отечественной войны остаются. Только после распада Советского Союза стало известно о подвиге братьев Бельских. Партизан, которые...
 
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