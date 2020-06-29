Экспорт в Норвегию и Швейцарию станет удобнее и быстрее

Источник материала: ОНТ

Белорусским производителям станет проще поставлять свою продукцию в Норвегию и Швейцарию. Способствовать торговым связям будет REX – специальная система экспортёров.

Благодаря ей поставка товара за рубеж ускорится, а затрат при этом станет меньше. Чтобы стать зарегистрированным экспортёром в системе REX, нужно обратиться в Белорусскую торгово-промышленную палату. С этим статусом торговцы фактически пропускают шаг сертификации, напрямую заявляя, что товар белорусский – и этого достаточно для иностранных партнёров.

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