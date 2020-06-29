|
Экспорт в Норвегию и Швейцарию станет удобнее и быстрее
Источник материала: ОНТ
Белорусским производителям станет проще поставлять свою продукцию в Норвегию и Швейцарию. Способствовать торговым связям будет REX – специальная система экспортёров.
Благодаря ей поставка товара за рубеж ускорится, а затрат при этом станет меньше. Чтобы стать зарегистрированным экспортёром в системе REX, нужно обратиться в Белорусскую торгово-промышленную палату. С этим статусом торговцы фактически пропускают шаг сертификации, напрямую заявляя, что товар белорусский – и этого достаточно для иностранных партнёров.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусским производителям станет проще поставлять свою продукцию в Норвегию и Швейцарию. Способствовать торговым связям будет REX – специальная система...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)