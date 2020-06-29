ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экспорт в Норвегию и Швейцарию станет удобнее и быстрее

29.06.2020 08:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Экспорт в Норвегию и Швейцарию станет удобнее и быстрее

Белорусским производителям станет проще поставлять свою продукцию в Норвегию и Швейцарию. Способствовать торговым связям будет REX – специальная система экспортёров.

Благодаря ей поставка товара за рубеж ускорится, а затрат при этом станет меньше. Чтобы стать зарегистрированным экспортёром в системе REX, нужно обратиться в Белорусскую торгово-промышленную палату. С этим статусом торговцы фактически пропускают шаг сертификации, напрямую заявляя, что товар белорусский – и этого достаточно для иностранных партнёров.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусским производителям станет проще поставлять свою продукцию в Норвегию и Швейцарию. Способствовать торговым связям будет REX – специальная система...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инвестор построит в Барановичах большое хранилище для фруктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика