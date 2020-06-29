Источник материала: Маяк Преднепровья

Первый месяц лета уже практически на исходе. У сельских тружеников серьезная пора — заготовка кормов. От того, как они ответственно отнесутся к этой работе, будет зависеть дальнейшее благосостояние хозяйств. Будут корма — будет и молоко, а значит, и достойная заработная плата у каждого труженика.

В ОАО «Быховрайагропромтехснаб» первый укос трав проведен на площади 524 гектара, что составляет 40% от необходимых площадей. Заготовку кормов в хозяйстве начали в первой декаде июня. Как только пошли в рост бобово-злаковые травы, их тут же стали скашивать и закладывать в сенажную траншею. Часть многолетних трав заготовили в полимерной упаковке. Позже приступили к косьбе клеверов, которых в хозяйстве 242 га.

В настоящее время уборка многолетних трав на пашне завершена, ведется заготовка кормов с пойменных луговых угодий.

Всего в хозяйстве для общественного поголовья КРС в этом году планируется заготовить 7658 тонн сенажа, 8475 тонн силоса, 948 тонн сена, в том числе 591 тонну — в стретч-пленке.

На косьбе, подборе и измельчении трав занято 3 единицы техники. И этого вполне достаточно, если ею управляют ответственные кадры. Из года в год на заготовке кормов трудятся опытные и надежные люди. Среди них в районные лидеры вышел комбайнер Александр Янушкевич. Это у него уже десятый сезон на кормозаготовке, так что опыта и мастерства ему не занимать. Да и техника у него сравнительно новая.





Также подбором и измельчением трав занимается на кормоуборочном комбайне УЭС-250 Александр Гончаров. А вот механизатор Владимир Буденков на агрегате УЭС-2У-280 практически один косит травы, также перевыполняя доведенное задание. На сгребании скошенных трав трудятся механизаторы Сергей Мотуз и Александр Науменко.

На днях за деревней Красный Берег начали косить луговые травы, сенаж отвозят в траншею возле молочно-товарной фермы. На погрузчике «Амкодор» трамбовкой сенажной массы занимается механизатор Николай Плотников.

— На этом торфяном участке раньше было пастбище для скота. Лет семь назад провели мелиоративные работы, — рассказывает главный агроном ОАО «Быховрайагропромтехснаб» Инна Дубинская, — теперь вот здесь заготавливаем корма для КРС.

Бывает, что на лугу не всегда проходит сельскохозяйственная техника. Если кормоуборочный комбайн УЭС-280 проезжает без особых проблем, то тяжелый КВК-800 может и застрять в наиболее топких торфяных местах, то же самое происходит и с автомашинами МАЗ. Но комбайнеры, водители и механизаторы не теряются, тут же приходят друг другу на выручку.

— Расстояние до фермы небольшое, рукой подать, всего лишь 4 километра, — заверяет механизатор Василий Сикстов. — Поэтому с легкостью на тракторе МТЗ-2022 с прицепом МТУ-18 делаю по 15 рейсов за день.





ОАО «Быховрайагропромтехснаб», можно сказать, повезло, ведь в хозяйстве есть свой пресс-подборщик — обмотчик рулонов «Торнадо», так что корма всегда заготавливают качественные и питательные. Случаются и поломки, но механизатор Артем Дворяков быстро их устраняет, чтобы в погожие дни техника не простаивала. До недавнего времени механизатор на тракторе «Беларус»-3022 возил с поля в траншеи сенажную массу, а когда установилась солнечная погода, подцепил к трактору пресс-подборщик и занялся заготовкой сенажа в полимерной упаковке. За день молодой механизатор успевает закрутить в стретч-пленку по 150 рулонов.





Конечно, в большую жару сельчанам работать очень тяжело, ведь не вся техника оборудована кондиционерами. Что и говорить, далеко не каждый может выдержать в поле с раннего утра до позднего вечера. К тому же, выходных во время кормозаготовки нет. Так что в сельском хозяйстве трудятся поистине добросовестные люди, настоящие профессионалы с железной выдержкой и ответственным отношением к делу.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.