Брестский государственный технический университет принял участие в международном проекте UniTeLE

Источник материала: Виртуальный Брест

Высшее образование всегда находится в центре общественного внимания. И это совершенно объяснимо. От того насколько квалифицированными и подготовленными будут выпускники будет напрямую зависеть развитие национальной экономики. Однако вопросов современная высшая школа задает больше, чем даёт ответов.





Каким должно быть содержание учебных программ? Что понадобится будущему специалисту на его рабочем месте? Какие методы обучения должен использовать преподаватель сейчас, когда информация становится всё доступнее, а умение её анализировать требует всё больше усилий? Искать правильное решение сложных проблем лучше не в одиночку.

С 2019 года Брестский государственный технический университет является участником международного проекта UniTeLE (Совершенствование университетского преподавания и обучения). В результате жёсткого отбора Европейской комиссией в Брюсселе среди множества других инициатив проект получил финансирование в рамках инструмента «Создание потенциала в сфере высшего образования» программы «Erasmus+». Проект реализуется консорциумом десяти университетов, куда входят вузы из Швеции, Италии, Германии, Турции и нашей страны. Республику Беларусь в проекте представляют 6 столичных и региональных университетов, в числе которых Брестский государственный технический университет. Старт работе был дан в Университете Линнея, расположенном на юге Швеции в г. Векшё.





Целью проекта является повышение качества высшего образования, что позволит обеспечить совершенствование профессиональной деятельности преподавателей и развитие компетентности студентов во время обучения и будущей трудовой деятельности для удовлетворения возросших потребностей общества и экономики. Общий бюджет проекта превышает 700 тысяч евро, а его реализация рассчитана до 2021 года.

Главная идея проекта – создание в каждом вузе центров академического развития, которые будут осуществлять обучение преподавателей педагогическому мастерству. В настоящее время в БрГТУ идёт подготовка отдельной аудитории, для которой за счёт средств проекта будет закуплено оборудование для проведения с помощью современных информационно-коммуникационных технологий тренингов, рабочих столов, семинаров, открытых лекций, видеоконференций, других знаковых мероприятий.

Рабочие группы из белорусских университетов, а также коллег из стран ЕС и Турции приступили к подготовке учебных материалов для преподавателей по широкой тематике, включающей в себя психологию интерактивного образования, тимбилдинг и взаимное обучение, лидерство и социальная ответственность.

Немаловажное достоинство проекта – возможность непосредственного общения между собой педагогов-практиков из белорусских и зарубежных вузов во время стажировок и онлайн семинаров. В живой дискуссии не только рождаются новые идеи, но и происходит взаимное знакомство с культурными традициями и обычаями. Участие в международных проектах позволяет Брестскому государственному техническому университету найти своё место в мировой образовательной системе, а преподавателям и студентам сделать процесс получения новых знаний по-настоящему увлекательным и интересным.

Наталья Яловая, проректор по воспитательной работе БрГТУ

Виталий Халецкий, начальник международного отдела БрГТУ