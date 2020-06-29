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На юго-западе Китая 12 человек погибли из-за мощных ливней
Источник материала: ОНТ
На юго-западе Китая из-за сильных ливней погибли 12 человек. Об этом 29 июня
По данным источника, еще 10 человек пропали без вести. Из-за ливней в провинции Сычуань возникли локальные наводнения. Власти вынужденно эвакуировали более 7,7 тысяч человек. В регионе работают спасатели.
В зоне повышенного риска находятся около 10 тысяч китайских граждан. Из-за проливных дождей разрушаются здания, нанесен урон сельскохозяйственным угодьям, нарушено транспортное сообщение.
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На юго-западе Китая из-за сильных ливней погибли 12 человек. Об этом 29 июня информирует ТАСС со ссылкой на «Синьхуа». По данным источника, еще 10 человек пропали без...
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