На юго-западе Китая 12 человек погибли из-за мощных ливней

Источник материала: ОНТ

На юго-западе Китая из-за сильных ливней погибли 12 человек. Об этом 29 июня информирует ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

По данным источника, еще 10 человек пропали без вести. Из-за ливней в провинции Сычуань возникли локальные наводнения. Власти вынужденно эвакуировали более 7,7 тысяч человек. В регионе работают спасатели.

В зоне повышенного риска находятся около 10 тысяч китайских граждан. Из-за проливных дождей разрушаются здания, нанесен урон сельскохозяйственным угодьям, нарушено транспортное сообщение.

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