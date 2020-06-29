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ЦТ по обществоведению пройдёт в Беларуси 29 июня. РИКЗ напоминает о правилах для поступающих

29.06.2020 10:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый и самый важный этап вступительной кампании.

ЦТ по обществоведению пройдёт в Беларуси 29 июня. РИКЗ напоминает о правилах для поступающих

Результаты ЦТ для большинства абитуриентов становятся определяющими при поступлении.

29 июня в стране будут писать тест по обществоведению. Как показывает практика, этот предмет каждый год сдают 10-15 тысяч человек.

ЦТ по обществоведению пройдёт в Беларуси 29 июня. РИКЗ напоминает о правилах для поступающих

Кампания из-за сложившей эпидобстановки проходит в измененных условиях: рассадка в аудиториях соответствует требованиям социальной дистанции, абитуриентам разрешено пользоваться защитными масками.

ЦТ по обществоведению пройдёт в Беларуси 29 июня. РИКЗ напоминает о правилах для поступающих

РИКЗ также напоминает о правилах для поступающих. Речь, в частности, о запрете на гаджеты и шпаргалки. Нарушителей становится все меньше. Так, 27 июня абитуриенты писали ЦТ по русскому языку. Оно прошло без нарушений.

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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый и самый важный этап...
 
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