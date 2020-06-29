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Житель Польши сделал «лучшие фото НЛО за 40 лет»
Источник материала: Tut.by
Житель польской деревни Ястрово запечатлел на фото нечто, что, по мнению уфолога, является «лучшим фото НЛО за 40 лет». Об этом
Человек, который сделал фото выше, рассказал, что он ехал на велосипеде в отдаленном районе недалеко от деревни Ястрово, примерно в 290 километрах от Варшавы, когда увидел нечто в небе. По его словам, этот предмет издал странный шелестящий звук, когда скользнул по верхушке дерева, прежде чем исчезнуть.
Мужчина утверждает, что он успел сделать пять кадров, которые затем отправил польскому уфологу и журналисту Роберту Бернатовичу. При этом он не называет свое имя и фамилию, так как боится, что его посчитают человеком с психическими расстройствами.
Роберт Бернатович в свою очередь обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу. Мэнтл занимается вопросами паранормального с 1979 года, но, по его словам, большинство снимков НЛО, которые он видел, были фальсификациями. Однако этот снимок его впечатлил.
С Мэнтлом солидарен и бывший сотрудник Королевских военно-воздушных сил Великобритании Джейсон Глив, который сейчас тоже увлекается изучением подлинности фото НЛО. Он считает, что этот снимок не являются подделкой, и что некий объект действительно двигался примерно в 60 метрах над землей.
В качестве подтверждения своего мнения он приводит анализ листвы на фото, теней, положения Солнца на тот момент и так далее. По его словам, объект, по видимому, имеет структуру и состоит из металла.
При этом тень объекта на земле не видно, однако Глив считает, это потому, что солнце было позади оператора. Он также увеличивал изображения и не нашел следы веревок или чего-либо еще.
«Если анализ Джейсона Гливса окажется правильным, и у меня не будет оснований утверждать обратное, тогда эти пять фотографий НЛО из Польши могут быть лучшими, что у нас есть», — добавляет Филипп Мэнтл.
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Если верить автору снимков, то этот объект был замечен недалеко от деревни Ястрово, примерно в 290 километрах от Варшавы.
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