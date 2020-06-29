Житель Польши сделал «лучшие фото НЛО за 40 лет»

Источник материала: Tut.by

Житель польской деревни Ястрово запечатлел на фото нечто, что, по мнению уфолога, является «лучшим фото НЛО за 40 лет». Об этом пишет The Mirror.



Источник: Triangle News

Человек, который сделал фото выше, рассказал, что он ехал на велосипеде в отдаленном районе недалеко от деревни Ястрово, примерно в 290 километрах от Варшавы, когда увидел нечто в небе. По его словам, этот предмет издал странный шелестящий звук, когда скользнул по верхушке дерева, прежде чем исчезнуть.

Мужчина утверждает, что он успел сделать пять кадров, которые затем отправил польскому уфологу и журналисту Роберту Бернатовичу. При этом он не называет свое имя и фамилию, так как боится, что его посчитают человеком с психическими расстройствами.

Роберт Бернатович в свою очередь обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу. Мэнтл занимается вопросами паранормального с 1979 года, но, по его словам, большинство снимков НЛО, которые он видел, были фальсификациями. Однако этот снимок его впечатлил.

С Мэнтлом солидарен и бывший сотрудник Королевских военно-воздушных сил Великобритании Джейсон Глив, который сейчас тоже увлекается изучением подлинности фото НЛО. Он считает, что этот снимок не являются подделкой, и что некий объект действительно двигался примерно в 60 метрах над землей.

В качестве подтверждения своего мнения он приводит анализ листвы на фото, теней, положения Солнца на тот момент и так далее. По его словам, объект, по видимому, имеет структуру и состоит из металла.

При этом тень объекта на земле не видно, однако Глив считает, это потому, что солнце было позади оператора. Он также увеличивал изображения и не нашел следы веревок или чего-либо еще.

«Если анализ Джейсона Гливса окажется правильным, и у меня не будет оснований утверждать обратное, тогда эти пять фотографий НЛО из Польши могут быть лучшими, что у нас есть», — добавляет Филипп Мэнтл.