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В мире продолжают выражать солидарность с белорусами

29.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередные акции солидарности с белорусами прошли по всему миру в выходные. Пикеты и митинги, на которых люди требуют проведения честных президентских выборов в нашей стране, а также освобождения задержанных политиков и активистов, продолжаются уже вторую неделю.

В субботу, 27 июня, несколько десятков наших соотечественников, живущих во Флориде, организовали акцию протеста, которая прошла в городе Халландейл. Участники выразили поддержку Виктору Бабарико, а также Сергею Тихановскому и другим активистам и блогерам, задержанным по уголовным статьям, а также потребовали их немедленного освобождения.


Фото: Facebook / Anton Vladimirovich

С теми же лозунгами выступили участники митинга солидарности в Чикаго 28 июня.


Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем

В воскресенье в Мюнхене на акции, по оценкам участников, собралось около 150 человек. Наши соотечественники, живущие в Германии, а также неравнодушные жители города призывали к прекращению политических репрессий и соблюдению прав и свобод белорусов.


Фото: Polina Kitzmann

Фото: Polina Kitzmann

Также 28 июня участники марша солидарности в Киеве прошли от Майдана Незалежности до белорусского посольства.

Марш солидарности в Киеве. Фото предоставлено читателем

Акция солидарности также была организована в столице Кипра Никосии.


Акция в Никосии. Фото предоставлено читателем

Акция в Никосии. Фото предоставлено читателем

 

 
 
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Очередные акции солидарности с белорусами прошли по всему миру в выходные. Пикеты и митинги, на которых люди требуют проведения честных президентских выборов в...
 
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