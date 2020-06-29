ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рядом Вяча. Что строится и продается в садовом товариществе, где земля выделялась работникам ОНТ

29.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Название садоводческого товарищества забавное — «Телепашня». Огромную территорию около деревни Мочаны выделили сотрудникам ОНТ под огороды больше 10 лет назад. Похоже, взять дачный участок в 10−14 соток могли многие желающие работники телевидения — тут больше двухсот наделов. Посмотрим, что здесь строят и продают.


Как и все СТ, формировавшиеся в «жирные» годы, это было изначально рассчитано на превращение в коттеджный поселок. С дорогами тут и сейчас все неплохо — в самом СТ грунтовки хорошо просыпаны гравием. Есть электричество и вода (общая скважина — 113 метров). Правда, газ еще не подвели. И центральную канализацию, как в «совминовской» «Моей отраде» не обещают. Впрочем, дачники обходятся местной.


Как и во всех подобных товариществах, часть участков давно сменила собственников. Голые наделы тут продавались по 15−20 тысяч долларов. Спрос, похоже, был не ажиотажный — около трети участков пустуют.


Впрочем, еще на трети что-то достраивается, есть и дома, пригодные для круглогодичного проживания. Откровенно дорогих домов в Телепашне нет. Но несколько больших «семейных гнезд» нашлись.







Как и полагается СТ, единой стилистики тут не придерживаются. И будущие коттеджи соседствуют с выглядящими временным явлением дачами. Но в целом дома добротные и красивые.









Плюсы у товарищества (кроме близости к Минску и наличия скважины) есть. Рядом — настоящий лес. Недалеко — река Вяча и одноименное водохранилище. Тихо — не слышно дорог. Просторно.

Что продают в Телепашне?

Предложений в базе Realt.by не так много. Еще недавно было два участка, но объявления свое «отвисели» и ушли в архив. Хотели за наделы 16−20 тысяч. Продавались здесь и недостроенные коттеджи — успешно. Сейчас в базе есть только этот обжитой дом площадью 111 квадратных метров.


— Подведено электричество, местная канализация, водопровод центральный (круглогодичный), в 2020−21 г. планируется подведение газа.

Дом подходит для круглогодичного проживания, продается вместе с мебелью и бытовой техникой. В доме 3 спальные комнаты, гостиная с кухонным оборудованием, просторная ванная и санузел, высота потолков — 3 м. Электрокотел нового поколения Ferroli (Италия), номинальная мощность 12 кВт. В гостиной установлена печь-камин.

Спутниковое телевидение, телефон и высокоскоростной интернет, охранная сигнализация. Удаленное управление отоплением через смартфон. Электропривод въездных и гаражных ворот. Высажен молодой сад: черешня, персики, абрикосы, голубика, малина, шелковица. Просторный задний участок, на котором можно поставить баню, беседку, бассейн или просто оставить газон. Большая удобная парковка перед домом, — пишет продавец.

Хотят за этот дом 145 тысяч долларов.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В мире продолжают выражать солидарность с белорусами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Вороновская газета
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика