Рядом Вяча. Что строится и продается в садовом товариществе, где земля выделялась работникам ОНТ

Источник материала: Tut.by

Название садоводческого товарищества забавное — «Телепашня». Огромную территорию около деревни Мочаны выделили сотрудникам ОНТ под огороды больше 10 лет назад. Похоже, взять дачный участок в 10−14 соток могли многие желающие работники телевидения — тут больше двухсот наделов. Посмотрим, что здесь строят и продают.





Как и все СТ, формировавшиеся в «жирные» годы, это было изначально рассчитано на превращение в коттеджный поселок. С дорогами тут и сейчас все неплохо — в самом СТ грунтовки хорошо просыпаны гравием. Есть электричество и вода (общая скважина — 113 метров). Правда, газ еще не подвели. И центральную канализацию, как в «совминовской» «Моей отраде» не обещают. Впрочем, дачники обходятся местной.





Как и во всех подобных товариществах, часть участков давно сменила собственников. Голые наделы тут продавались по 15−20 тысяч долларов. Спрос, похоже, был не ажиотажный — около трети участков пустуют.





Впрочем, еще на трети что-то достраивается, есть и дома, пригодные для круглогодичного проживания. Откровенно дорогих домов в Телепашне нет. Но несколько больших «семейных гнезд» нашлись.





















Как и полагается СТ, единой стилистики тут не придерживаются. И будущие коттеджи соседствуют с выглядящими временным явлением дачами. Но в целом дома добротные и красивые.

































Плюсы у товарищества (кроме близости к Минску и наличия скважины) есть. Рядом — настоящий лес. Недалеко — река Вяча и одноименное водохранилище. Тихо — не слышно дорог. Просторно.

Что продают в Телепашне?

Предложений в базе Realt.by не так много. Еще недавно было два участка, но объявления свое «отвисели» и ушли в архив. Хотели за наделы 16−20 тысяч. Продавались здесь и недостроенные коттеджи — успешно. Сейчас в базе есть только этот обжитой дом площадью 111 квадратных метров.





— Подведено электричество, местная канализация, водопровод центральный (круглогодичный), в 2020−21 г. планируется подведение газа.

Дом подходит для круглогодичного проживания, продается вместе с мебелью и бытовой техникой. В доме 3 спальные комнаты, гостиная с кухонным оборудованием, просторная ванная и санузел, высота потолков — 3 м. Электрокотел нового поколения Ferroli (Италия), номинальная мощность 12 кВт. В гостиной установлена печь-камин.

Спутниковое телевидение, телефон и высокоскоростной интернет, охранная сигнализация. Удаленное управление отоплением через смартфон. Электропривод въездных и гаражных ворот. Высажен молодой сад: черешня, персики, абрикосы, голубика, малина, шелковица. Просторный задний участок, на котором можно поставить баню, беседку, бассейн или просто оставить газон. Большая удобная парковка перед домом, — пишет продавец.

Хотят за этот дом 145 тысяч долларов.